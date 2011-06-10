А. Лукашенко: «Сильвинит» — ведущая мощнейшая организация, которая торгует в мире

Александр Лукашенко опроверг слухи о продаже «Беларуськалия». Как можно развить это предприятие для укрепления позиций в качестве лидера на рынке калийных удобрений, обсуждали сегодня на совещании у главы государства.

В планах — дальнейшая модернизация и переход на углублённую переработку минерального сырья. Стоимость «Беларуськалия», подчеркнул президент, сегодня составляет 30 миллиардов долларов, но уже с 1 июля сумма будет индексироваться с учетом инфляции доллара. Переговоров о продаже акций не проводилось.

Александр Лукашенко:

И поскольку идёт инфляция, с 1 июля мы будем 30 миллиардов индексировать. То есть, с 1 июля цена «Беларуськалия» будет уже не 30 миллиардов, а 30 миллиардов и 10 миллионов. То есть все время цена будет индексироваться. Если у вас такрой суммы нет, вообще не приходите и не ведите переговоры. Никто никому за бесценок и бесплатно ни одно предприятие — не только «Беларуськалий» — не отдаст.

Уже пустили слухи, что это предприятие уже продано. Я вообще ни с кем не вел переговоры по продаже «Беларуськалия».

За 30 миллиардов мы можем еще построить как минимум три таких предприятия, как «Беларуськалий», по новейшим технологиям, и еще деньги останутся для народа. Сырьевой базы предостаточно. Нужно, конечно, действовать аккуратно, чтобы рынок не сломать, а то мы можем этого калия из-под земли достать столько, что цены упадут наполовину. Какой смысл тогда производить калийные удобрения?

Сегодня «Беларуськалий» — стабильный источник поступления валюты в страну. По мнению президента, потенциал предприятия используется не полностью. Стоят вопросы — как ускорить разработку месторождений, повысить эффективность производства и реализации продукции, не обойдя все социальные вопросы. Обсуждается ряд предложений. И уже начато также строительство завода, где по новейшим технологиям будут производиться комплексные удобрения. Предстоит детально рассмотреть также функционирование всей белорусской калийной компании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

«Беларуськалий» — это достояние нашего государства, достояние всего белорусского народа, как и нефтепереработка, нефтехимия, Белорусский металлургический завод и многое другое.

«Беларуськалий» входит в объединение по реализации калийных удобрений — Белорусская калийная компания. В своё время я создавал лично эту компанию, чтобы взять под контроль производство и реализацию калийных удобрений. Тогда эта компания была создана совместно с россиянами, сейчас она увеличилась за счёт «Сильвинита», туда входил «Уралкалий». «Сильвинит» — ведущая мощнейшая организация, которая торгует в мире. На неё ориентируются все производители калийных удобрений — как строятся с ней отношения, есть ли проблемы. От этого ведь напрямую зависит финансовый результат.