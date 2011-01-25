А. Лукашенко раскритиковал работу чиновников в сфере охраны окружающей среды

Рациональному использованию природных богатств Беларуси будет уделяться первостепенное внимание. Об этом накануне заявил Глава государства. Александр Лукашенко принял с отчетом начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Николай Фурсевич был назначен на эту должность летом прошлого года. Тогда же Президент дал ряд поручений по совершенствованию деятельности в этой сфере.

Есть ресурсы неисчерпаемые, например солнечная энергия, есть и такие, которые при усердии человека могут исчезнуть за несколько лет. Главное природное богатство Беларуси — леса, реки, озера и вся обитающая в них живность. Сохранить это сокровище для будущих поколений — главная задача, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Если еще 10-15 лет назад в белорусских лесах царил разбой, то сегодня с уверенностью можно сказать: в борьбе с браконьерством перелом произошел. Тогда стране был необходим инструмент регулирования использования природных богатств. Решать эти задачи Минприроды было не по силам. Поэтому в 2003 по инициативе Президента Беларуси была создана государственная инспекция охраны животного и растительного мира.

Александр Лукашенко:

Главный ресурс нашего государства, кроме народа, мозгов и рук, — это тот дар, который нам преподнесла природа в виде растительного и животного мира. И здесь это не только вопросы отдыха и времяпрепровождения, хотя это тоже важно — здоровье людей прежде всего — но это огромный экономический ресурс. И как мы это используем — важно. Поэтому, обсуждая в начале пятилетки, в начале года этот вопрос, мы должны помнить и вы должны понимать, что этому вопросу и этому направлению мной будет уделяться первостепенное значение.

Спустя семь лет результаты работы инспекции очевидны. Заметно снизилось число нарушений правил, например, в ведении рыболовства. За минувший год у браконьеров было изъято почти 400 километров сетей. Правда, число нарушений правил охотничьего хозяйства, наоборот, увеличилось. Участились случаи нарушения и правил лесопользования. В целом в правоохранительные органы передано более 700 материалов. Почти по всем из них из них возбуждены уголовные дела.

Александр Лукашенко:

Лет 10 тому назад обстановка вообще была нетерпимая вокруг сохранения растительного и животного мира в нашей стране. В лесах доходило до беспредела, и контроль осуществлялся слабый за лесными насаждениями. С животным миром — и того хуже: кто хотел, тот стрелял, кто хотел, тот ловил, давил, травил. Убивали и электрическим током и так далее. Что печально, во главе всех этих беспорядков стояли чиновники и, прежде всего, сотрудники правоохранительных органов на местах.

Александр Лукашенко отметил, что рейды необходимо проводить неожиданно. Но, как оказалось, поймать браконьера — не самое сложное. Привлечь к ответственности нерадивых чиновников куда труднее. Не все должностные лица имеют представление о том, что такое «охрана природы». И часто из-за незнания закона допускают нарушения. Но, как говорится, такая забывчивость от ответственности не освобождает.

Николай Фурсевич, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Привлечены к ответственности 1185 должностных лиц, что в полтора раза больше, чем за предыдущий год.

Александр Лукашенко:

Я не понимаю: что, те, кто должны был вместе с вами контролировать, оберегать, проводить соответствующие мероприятия нарушали больше всех?

Николай Фурсевич:

Ну, не больше всех, но нарушают. Имеются случаи разного рода нарушения.

Александр Лукашенко:

Это же не рабочие, крестьяне…

Николай Фурсевич:

Это должностные лица. Это мастера, лесники, руководители предприятий. При проведении проверок выявлялись нарушения, они несли ответственность.

Вообще же в настоящее время организация выполняет две основные функции: во-первых, контролирует использование природных ресурсов, во-вторых, координирует деятельность природоохранных госорганов. Примером тому может послужить Нарочанский край. Посещая «жемчужину Беларуси» минувшим летом, Александр Лукашенко дал ряд поручений по обеспечению охраны природных ресурсов региона. Государственная инспекция является координатором этого проекта.

На совещании у Президента одним из главных аспектов стала оценка работы организации. Несмотря на в целом положительные результаты, вопросов немало.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Инспекция должна не только заниматься эффективностью природопользования, но и контролировать соответствующие органы, как они занимаются эффективностью природопользования. И тогда комплекс вопросов, которые сегодня поднимались, соответствующие органы будут регулировать.

По мнению Александра Лукашенко, инспекция в первую очередь должна контролировать госорганы, осуществляющие охрану природы, давать оценку их работе, а не дублировать функции. Интересовали Президента и вопросы перспективы развития организации.

Александр Лукашенко:

Я считаю, что мы не ошиблись, создав эту небольшую инспекции. Природу мы не создавали, это подарок Господа Бога и мы ее должны сохранить для всех поколений. И пользоваться, как положено. И этому мы будем уделять буквально с завтрашнего дня ещё более пристальное внимание. Поэтому ваш отчет и поставлен, это как сигнал всем, что это направление — одно из важнейших в деятельности государственной власти. Потому что мы сейчас ходим, потираем руки — ах! Какой у нас чистый аккуратный Минск, деревни, города, села, какие у нас леса, ресурсы там. А можем достукаться до того, что у нас ничего не останется. Лес вырежут, как у наших соседей, налево-направо, рыбу электроудочками и электрическими проводами током повыбивают со всех речек и речушек. Все это надо сберечь.

Самый старый в Европе лес — Беловежскую пущу, места, где растет карельская береза или территорию гнездования птицы Турухтан, понятно, на экспорт не продашь. И хорошо. Возможно, в будущем потомки скажут нам «спасибо» за то, что сохранили то, что имели. При этом не стоит забывать, что богатство природное может приносить дивиденды и экономике страны. Природа сегодня в особой цене. В моде — экотуризм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А Лукашенко: Главный ресурс нашего государства, кроме народа, мозгов и рук, — это тот дар, который нам преподнесла природа