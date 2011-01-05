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А. Лукашенко поздравил соцработников с профессиональным праздником

05 января 2011 10:16
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День социального работника отмечают сегодня в Беларуси. Ветеранов и работников системы труда и соцзащиты с профессиональным праздником поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Ваша сфера деятельности связана с интересами каждого человека и каждой семьи. Благодаря преданному служению делу, умению отзываться на чужую боль, доброте и милосердию вы достигли немалых успехов и заслужили авторитет в обществе. Своей повседневной заботой о людях вы подтверждаете статус Беларуси как страны социальной справедливости — государства для народа», — говорится в поздравлении.

Значимость работы этих людей трудно переоценить: помощь малоимущим, назначение и выплата социальных пенсий и пособий, обслуживание одиноких престарелых граждан.

В Новый год работники социальной сферы входят с новыми надеждами и планами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Впереди предстоит решение новых задач. Они определены — это, прежде всего, повышение уровня и качества жизни населения. Будет проведена работа по совершенствованию законодательства, дальнейшему упрощению системы оплаты труда, по эффективной работе использования трудовых ресурсов, в том числе в наукоемких и высокотехнологичных производствах, в сфере услуг, развитии сельских территорий. Будет осуществляться, поддержка семей, воспитывающих детей,  и, конечно, развитие социального обслуживания.

# общество # Лукашенко

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