А. Лукашенко поздравил соцработников с профессиональным праздником

День социального работника отмечают сегодня в Беларуси. Ветеранов и работников системы труда и соцзащиты с профессиональным праздником поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Ваша сфера деятельности связана с интересами каждого человека и каждой семьи. Благодаря преданному служению делу, умению отзываться на чужую боль, доброте и милосердию вы достигли немалых успехов и заслужили авторитет в обществе. Своей повседневной заботой о людях вы подтверждаете статус Беларуси как страны социальной справедливости — государства для народа», — говорится в поздравлении.

Значимость работы этих людей трудно переоценить: помощь малоимущим, назначение и выплата социальных пенсий и пособий, обслуживание одиноких престарелых граждан.

В Новый год работники социальной сферы входят с новыми надеждами и планами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Впереди предстоит решение новых задач. Они определены — это, прежде всего, повышение уровня и качества жизни населения. Будет проведена работа по совершенствованию законодательства, дальнейшему упрощению системы оплаты труда, по эффективной работе использования трудовых ресурсов, в том числе в наукоемких и высокотехнологичных производствах, в сфере услуг, развитии сельских территорий. Будет осуществляться, поддержка семей, воспитывающих детей, и, конечно, развитие социального обслуживания.