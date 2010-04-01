А. Лукашенко потребовал обязательного внедрения европейских стандартов в сферу строительства и увеличения экспорта услуг

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил в ходе совещания, где обсуждалась отечественная стройиндустрия.

Глава государства заявил, что недоволен отдачей от работы строительного комплекса. Президент не уверен, что в Беларуси научились строить быстро, дешево и качественно.

В ходе совещания обсуждаются вопросы цен на возводимое жилье, а также переоснащение стройорганизаций и модернизация заводов по производству строительных материалов.

Александр Лукашенко:

Два года назад я дал поручение до конца 2009 года ввести в действие на территории Беларуси нормы проектирования и стандарты Евросоюза в области строительства. Это поручение исходило, в частности, в связи с тем, что валом пошли предприниматели, в том числе частные, и стали говорить: до каких пор мы будем строить по меркам даже не XX, а XIX века? Вы прекрасно понимаете, что без строительного комплекса, без его нормального функционирования ни одна страна жить не может. Если страна что-то строит, значит, она как-то живет. Если страна эффективно занимается строительством, значит, она имеет перспективу на будущее.