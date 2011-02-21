А. Лукашенко посещает 2-ю инженерную бригаду Вооруженных Сил Беларуси в поселке Сосны под Минском

Государство будет содействовать дальнейшему повышению престижа воинской службы. Это подчеркнул сегодня Президент Александр Лукашенко, посещая в поселке Сосны под Минском 2-ю инженерную бригаду Вооруженных Сил Беларуси. В преддверии Дня защитников Отечества Глава государства поинтересовался состоянием дел в белорусской армии и выполнением задач в этом году.

Президент дал также ряд новых поручений. К примеру, выработать четкую систему обеспечения военнослужащих жильем, выдерживать разумный баланс между содержанием Вооруженных Сил и их развитием.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мною утвержден план строительства развития Вооруженных Сил на пятилетку. Его реализация предполагает, прежде всего, изменение структуры оборонных расходов. Мы просто обязаны выйти на разумный баланс расходов между содержанием Вооруженных Сил и их развитием. Увеличить объемы средств на переоснащении войск в соответствии с современными требованиями, создать условия для их модернизации. Причем во главу угла следует поставить рациональное расходование всех выделенных государством ресурсов.

Силы и средства необходимо сосредотачивать только на самых актуальных прорывных направлениях, которые дают наибольший прирост боевого потенциала или другой конкретный практический результат.

Вторая инженерная бригада Вооруженных Сил — одна из элитных частей Беларуси. И сегодня Александру Лукашенко продемонстрировали современные методы обучения военнослужащих. В городке спецподготовки военные показали, как строятся фортификационные сооружения, оборудуются ложные объекты и как действует инженерная разведка. Президент поинтересовался также бытовыми условиями солдат: зашел в столовую и казармы. Здесь же показали весь ассортимент военной формы, которую шьет сегодня белорусская промышленность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».