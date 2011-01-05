А. Лукашенко подписал указы о присуждении премии «За духовное возрождение» и специальной премии деятелям культуры и искусства

За активную духовно-просветительскую деятельность премии «За духовное возрождение» удостоен архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. Отмечен плодотворный труд по сохранению историко-культурного наследия игуменьи Евдокии — настоятельницы Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке.

Премия присуждена и родителям-воспитателям детского дома семейного типа в Бобруйске Могилевской области Тамаре и Владиславу Сенцовым.

В почетном списке также коллектив Гомельского областного детского центра медреабилитации «Живица» и коллектив издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки».

Ряд коллективов и персоналий удостоены специальной премии Президента Беларуси «Деятелям культуры и искусства 2010 года». Среди них — обрядовый коллектив «Цари» из Копыльского района Минской области, ансамбль белорусской песни «Терница», кинорежиссер Александр Ефремов и другие.

Отметим, эти почетные премии в Беларуси традиционно вручают в начале каждого года тем, кто внес весомый вклад в сохранение, приумножение и развитие культурных традиций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».