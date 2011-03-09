А. Лукашенко подписал Указ № 95, регламентирующий сбор статистики

А. Лукашенко подписал Указ, который совершенствует и упорядочивает сбор информации, не содержащейся в государственной статотчетности.

Отныне, запрашивать у организаций информацию можно только в определенные сроки и только на основании законодательных актов. В ином случае, руководитель имеет право отказать в предоставлении каких-либо сведений. Для удобства и более детального ознакомления с нововведениями, график отчетности будет ежегодно, до 1 января, размещаться на сайте «Белстата», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Мелешкин, начальник Главного управления планирования и организации государственных статистических наблюдений Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Организации до 1 января на сайте смогут увидеть, какую отчетность необходимо предоставить ей в следующем году — четко, по периодам, по конкретным датам. Это позволит им спланировать свою работу и подготовить соответствующую информацию, имея свои отчетные документы.