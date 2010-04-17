А. Лукашенко — первый и пока единственный политик на постсоветском пространстве, который публично посочувствовал Курманбеку Бакиеву

Несколько дней назад, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко предостерег других Президентов от упреков в адрес Курманбека Бакиева.

Глава государства считает это по меньшей мере недальновидным.

Валентина Леоненко, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:

Мы должны отдавать себе отчет, что это был неконституционный переворот. События, связанные с ним, должны были повлиять на судьбу президента. Он был отстранен действиями толпы, поэтому здесь нужно проявить большую заботу и сочувствие хотя бы с человеческой точки зрения — и к президенту, и к членам его семьи, ставшими заложниками этой ситуации. Слова сочувствия высказал публично только наш Президент.

Не остались безразличными к трагическим событиям в Кыргызстане и рядовые белорусы. Мы побеседовали с людьми на улице, и вот что они сказали.

Белорусы:

Я была в ужасе, когда видела по телевизору, что там происходит. Мы живем в 21 веке, поэтому все вопросы нужно решать мирным путем.

В настоящее время смена власти не должна быть меняться такими методами в цивилизованных государствах.

Такие вопросы нужно решать цивилизованными методами. Насильственно ничего не решишь.