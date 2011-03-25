А. Лукашенко: Перенаселим Минск и превратим из уютного комфортного города в богадельню, как на Западе

План перспективной застройки Минска до 2015 года обсуждают в минской городской Ратуше. Руководство столицы и архитекторы докладывают Президенту Александру Лукашенко о территориальном развитии Минска. Речь, в частности, идет о застройке проспекта Победителей, подготовке городской структуры к Чемпионату мира по хоккею в 2014 году, а также реализации инвестиционных и социальных проектов.

Глава государства поручил с максимальной пользой для жителей обустроить Минск. Город с каждым годом расширяется, но количество минчан не должно превысить миллион восемьсот.

Александр Лукашенко:

1 миллион 800 — не больше, пока мы еще не влезли в дебри. Сегодня уже не проехать, не пройти по этому Минску. Завтра — загазованность, начнут толкаться. Со всей республики соберем здесь людей, перенаселим город и превратим из уютного комфортного города Минска в богадельню, как на Западе. Одни камни будут и кирпичи и люди между ними будут метаться, особенно в жару летом будут мучаться. Здесь ни в коем случае нельзя строить массово. И здесь еще аккуратно надо смотреть, не размахиваться. И в спутниках, и так далее. Правительству надо перенести центр тяжести в строительство жилья в регионах.

Отметим, в ближайшую пятилетку столицу ожидает масштабное жилищное строительство. Согласно генеральному плану, появится как минимум 10 новых микрорайонов: Щёмыслица, Сеница, Боровая, Зацень, Лебяжий (где возведут дома повышенной этажности), Тарасово, Ельница, Восточный, Большой Тростенец, Копище.

До 2015 планируется построить 25 транспортных путепроводов и развязок, более 20 гостиниц, бизнес-центры, спортивный объект «Чижовка-Арена», 12 гипермаркетов, новые больницы, школы и детские сады.

В районе проспекта Победителей уже строят аквапарк. Это будет одно из лучших водно-оздоровительных сооружений столицы. К разработке уникального инвестиционного проекта привлечены ведущие архитекторы и дизайнеры из разных стран, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Во всем мире рабочая сила едет к рабочим местам, а не наоборот, — сказал глава государства. Строить в столице надо только точечно, чтобы жителям было удобно в городе. Президент предупредил городские власти о недопущении перенаселенности Минска, и заявил, что в столице должно проживать не более миллиона восьмисот человек.

Как доложил Главе государства мэр Минска Николай Ладутько, с этого года введены ограничения в постановке на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Попасть в нее могут граждане, прожившие в столице последние пять лет. За прошлый год очередников стало больше на 20 тысяч. Президент Беларуси поручил пересмотреть порядок формирования очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске.

Александр Лукашенко:

Здесь надо принимать кардинальные решения. Несправедливо: человек стоит в очереди 7 лет, ничего не имея, и человек, который живет на 14 (или 13, или 10) метрах — на брата имеет. Разница есть? И это столица! По этой очереди надо определиться, ибо мы бесконечно будем иметь огромную очередь в Минске.

Во время доклада речь зашла и о строительстве многофункционального комплекса «Минск-Сити». Президент Беларуси выразил недовольство темпами продвижения проекта и подчеркнул, что достигнутые договоренности должны неуклонно выполняться. Сейчас реализуется первый из девяти этапов инвестпроекта. Готовится площадка под застройку, возводятся жилые дома.

Президенту продемонстрировали макет будущего комплекса. Александр Лукашенко поставил вопрос о перепланировке застройки «Минск-Сити», отметив, что жилые кварталы должны быть аккуратными и красивыми, чтобы людям было удобно там жить, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Проекты застройки Минска