А. Лукашенко: Одна из наболевших проблем — необоснованное привлечение людей к уголовной и административной ответственности

Деятельность судов общей юрисдикции требует более пристального внимания. Это заявил сегодня Александр Лукашенко, встречаясь с судьями со всех регионов Беларуси.

Глава государства призвал участников совещания выработать меры для повышения степени доверия людей к судам.

Александр Лукашенко:

Несмотря на оказываемое колоссальное давление извне, судьями были квалифицированно и грамотно, в полном соответствии с законом проведены процессы над организаторами массовых беспорядков и погромщиками Дома правительства. Виновные понесли заслуженное наказание. Это говорит о высоком профессионализме и уровне белорусского судейского корпуса, решительности в борьбе с опасными негативными проявлениями.

Вместе с тем предвыборная кампания и встречи с людьми свидетельствуют об определённой неудовлетворённости со стороны граждан работой общих судов и правоохранительных органов в целом.

Одна из наболевших проблем — необоснованное привлечение людей к уголовной и административной ответственности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Это самое страшное, что может быть в данной работе. И спрос за это, конечно же, соответствующий! Почему такое сегодня происходит, в чём дело? Какие причины кроются в этом явлении?

Особую тревогу вызывает падение престижа профессии судьи. За последние восемь лет сменилась почти половина судей районных судов. Большинство судей освобождаются от занимаемых должностей до достижения предельного возраста работы на государственной службе.

Главная цель сегодняшнего совещания — определить конкретные направления дальнейшего совершенствования деятельности общих судов.