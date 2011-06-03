А. Лукашенко: Нужно в корне изменить подходы к заключению под стражу лиц, обвиняемых в экономических преступлениях

Президент требует искоренения фактов необоснованного привлечения людей к уголовной и административной ответственности и в корне изменить подходы к мерам пресечения в виде заключения под стражу. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции.

Александр Лукашенко:

Ещё одна наболевшая проблема — необоснованное привлечение людей к уголовной и административной ответственности. Это самое страшное, что может быть в нашей работе. И спрос за это, конечно же, соответствующий! Почему такое происходит, в чём дело? Какие причины кроются в этом явлении?

Следует продумать систему мер по снижению судебной нагрузки. Надо пересмотреть практику назначения наказаний.

Судами и прокуратурой так до конца и не изжит обвинительный уклон при оценке доказательств и даже назначении наказаний. Сохраняется тенденция назначения наказаний в виде лишения свободы лицам, совершившим нетяжкие преступления, при том, что имеются случаи явно несоразмерного назначения судами наказания за тяжкие преступления.

Не надо видеть преступление там, где его нет. Мы должны в корне изменить подходы к мерам пресечения в виде заключения под стражу. Особенно к лицам, обвиняемым в совершении экономических преступлений.

А. Лукашенко: Одна из наболевших проблем — необоснованное привлечение людей к уголовной и административной ответственности