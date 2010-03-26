А. Лукашенко: Надо уйти от зависимости, чтобы нам не указывали постоянно, что мы за чей-то счет живем

Вопросы энергетической независимости Беларуси должны быть решены в ближайшие пять лет. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, вручая государственные награды. Это основа безопасности и суверенитета страны, подчеркнул Президент. Поэтому не случайно среди награждённых много специалистов энергетического комплекса.

Церемония награждения всегда проходит торжественно. Обычно в зале «Республика» царит атмосфера праздника. Но сегодня у мероприятия – другой оттенок. Скорее праздник со слезами на глазах.

Слез не могли сдержать супруги летчиков, погибших в польском Радоме. Александр Журавлевич и Александр Марфицкий отвели самолет от населенного пункта. Сами погибли, но сохранили жизнь десяткам людей. Сегодня посмертно их наградили орденом «За личное мужество», который из рук президента получили жены героев.

Александр Лукашенко:

Такой самоотверженный поступок вызывает чувство гордости за наших соотечественников. И в то же время наполняет сердца глубокой скорбью о погибших.

Вручая медали и ордена, Президент благодарил за талант, энергию и повседневный труд. Все вы, заметил белорусский лидер, образец для подражания. Каждому Александр Лукашенко крепко пожимал руку. Всего отмечены 47 человек. Среди них немало военных.

Алексей Чернуха, командир мобильной роты 357-го особого гвардейского мобильного батальона:

За награды не служим, есть такая профессия — Родину защищать, как говорилось в одном фильме. Весь коллектив нашей бригады служит именно за это, что «есть такая профессия — Родину защищать».

Беларусь будет наращивать энергетический потенциал и укреплять свою обороноспособность. Все, что сегодня делается в стране, отмечает Александр Лукашенко, ради безопасности государства и его суверенитета.

Александр Лукашенко:

В мире не осталось таких мест, как Беларусь. Все к кому-то уже присоединились, вошли в состав, все — средние, малые, более чем средние государства — пляшут по чью-то дудку. Естественно, мы понимаем, что быть Белой русью сегодня не так просто, независимость не так просто дается. Те вопли, которые сегодня раздаются практически со всех сторон, есть и у нас любители поёрничать — неважно, с кем дружим, Западом или Востоком,— всё равно плохо, есть у нас в обществе такие. Ответ им простой: мы хотим сохранить своё государство, а счастье своё ищем там, где к нам нормально относятся, где нас принимают, уважают и платят за наш труд.

За труд получили заслуженные награды работники искусства, ученые и педагоги, специалисты, работающие на оборону. Многие из скромности называли медаль «За отвагу» и орден Франциска Скорины всего лишь авансом на будущее.

Владимир Шитько, директор Лужеснянской школы-интернат-гимназии для способных и талантливых детей:

Результаты определённые есть, но мы идём вперёд и ставим перед собой достаточно серьёзные цели по качественной подготовке учащихся, по воспитанию ребят, по воспитанию настоящих патриотов нашей Родины. Я думаю, что эта награда только будет способствовать более серьёзной работе.

Виктор Олешко, директор автобусного парка №1 Солигорска:

Я работаю в системе автотранспорта уже почти 34 года. Я очень признателен Президенту за то, что наш труд оценивается, тот, кто работает, получает по заслугам.

Неслучайно среди гостей сегодня было много энергетиков. Актуально строительство новых электростанций и модернизация действующих. А главное – их эффективное использование и экономия ресурсов.

Александр Лукашенко:

Основа нашей безопасности — к великому сожалению, так сложилось исторически — лежит как раз в независимости в вопросах энергетики. Поэтому мы так активно по всему миру ищем средства, ищем новые технологии. Конечно, я жду от наших учёных, проектировщиков новых идей. Нам действительно нельзя закрывать реки, как делают в горах, — закроем одну речку, полреспублики зальёт. Нам нужны новые технологии, нам в конце концов надо уйти от зависимости, чтобы нас не шпыняли, не пинали постоянно, не указывали постоянно, что мы за чей-то счёт живём. Мы должны доказать, что мы цивилизованные, образованные, крепкие духом люди, и мы способны строить свою жизнь так, как мы этого хотим. Это главное в моей жизни и моей деятельности, и надеюсь, что я буду не один в решении этой проблемы. И мы её в ближайшие пять лет обязательно решим.

Решать задачи дня сегодняшнего награжденный Евгений Воронов отправился прямо на работу. Медаль не прятал в красную коробочку. Пусть все видят – заслужил. Раньше трудился на ТЭЦ-3, там успешно запустили современную парогазовую установку. Энергии получили в два раза больше. Сегодня он возглавляет «Минские тепловые сети».

Евгений Воронов, директор филиала РУП Минскэнерго «Минские тепловые сети»:

У нас была очень напряженная работа в отопительный период, обусловленная низкими температурами воздуха. Но я думаю, что все жители страны отметили, что надёжность энергоснабжения была обеспечена на самом высоком уровне. У нас аварийных отключений практически не было.

Работать приходится круглосуточно, говорит обладатель медали. Но в сплочённом коллективе всё по плечу.