А. Лукашенко: Мы неоднократно рекомендовали «заинтересованным» не вмешиваться в дела суверенного государства

Свою историю 2-ая Ордена Красной Звезды инженерная бригада начинает в 1919 году. Сегодня это военная часть, которая по имеющемуся оборудованию и условиям для жизни и службы отвечает самым современным требованиям. Президент в свое время давал поручение с наибольшей эффективностью обустроить одну из военных частей, с тем, чтобы полученный опыт распространить по всей стране.

Как показывает практика, такие методы позволяют экономить значительные средства. Несколько оборудованных по последнему слову техники классов для занятий. Есть даже тренажерный зал стрелковой подготовки, имитирующий боевые условия.

Александр Лукашенко ознакомился с современными методами подготовки. Здесь, например, свои действия отрабатывает инженерно-разведывательный дозор. Это и разминирование с использованием служебных собак, развертывание полевых фортификационных сооружений. Далеко продвинулась маскировка. Современные средства спрячут объект не только от оптики противника, но радиолокаторов.

Сейчас в Вооруженных Силах стараются улучшить условия несения службы по всем фронтам. В доведенном до ума «Пункте технического обслуживания» будут ремонтироваться самые разные боевые машины.

В столовой президенту показали, чем кормят солдат и офицеров. Разработана масса образцов блюд для сухопутных войск, ПВО, сил специальных операций. Есть и отечественные сухие пайки. На вид все выглядит достаточно аппетитно.

Как оказалось, и обмундированием белорусская армия обеспечена на все 100%. Летний, зимний, парадный вариант — на любой вкус, цвет и размер.

Александр Болигатов, заместитель министра обороны по тылу, начальник тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Все это шьется на наших предприятиях — костюмы, брюки и кителя, вся боевая форма одежды.

Конечно, Александр Лукашенко, приехал сюда, не только чтобы поговорить об отдельной образцово-показательной военной части, но и об армии в целом. Недавно приняли новую Концепцию безопасности Беларуси, армия успешно прошла этап реформирования. Если в советское время у нас было около 200 тыс. военнослужащих, сегодня их порядка 70 тыс. Это оптимальный вариант с учетом ситуации — современные войны ведутся совсем по другим законам. Прежде всего, качества и новейших технологий — эти факторы важнее количества сил. Кстати, по оценкам, в том числе и зарубежных экспертов, белорусская армия — одна их самых боеспособных на постсоветском пространстве. Стоит задача привести в порядок военные городки в стране.

Александр Лукашенко:

Все это должно быть доведено до идеального состояния. И это образцовая часть, по которой мы будем приводить в порядок другие части. Выработаем соответствующий план — пять крупных городков в течение не пяти, а трёх лет будут приведены в нормальное состояние. Остальные городки и части параллельно будут приводиться в нормальное состояние — внутреннее содержание должно быть соответствующим для того, чтобы жить военному человеку и нести службу. Это главное — вся жизнь военного человека проходит здесь. Он отвлекается на некоторое время к себе домой, к семье, к жене — такая судьба у нас, военных людей. И это скрывать мы не можем, потому что настоящий военнослужащий так, в принципе, и живёт.

Затронул Александр Лукашенко и тему беспорядков 19 декабря. В исключительном случае, когда того требует ситуация по наведению конституционного порядка, Президент не исключает привлечения Вооруженных Сил. Об этом глава государства открыто сказал военным.

Александр Лукашенко:

Мы защитили конституционный строй, благополучие и независимость Беларуси. Наши граждане, в целом, с пониманием отнеслись к действиям власти и поддержали избранный путь развития страны. Вы должны знать мою позицию: если бы ситуация повернулась таким образом, что над страной нависла реальная угроза переворота, я бы не остановился перед тем, чтобы использовать Вооруженные Силы. И вот эта болтовня о том, что Вооруженные Силы там должны быть, и там должны быть, этим должна заниматься милиция — это для убаюкивания. Если под угрозой десятимиллионный народа — а именно он оказался под угрозой из-за кучки каких-то людей — не дай Бог, конечно, чтобы армия играла главную роль, это очень опасно для общества, никто на это не ориентируется. Но армия — гарант как внутренней, так и внешней стабильности нашего государства. Вы четко должны понимать: мы не должны ни перед чем останавливаться, чтобы защитить суверенитет и независимость Беларуси. Для простого человека скажу: мы должны защитить кусок земли, на котором будем жить не только мы, но и наши дети и внуки.

Продолжая тему, Александр Лукашенко заявил о бесперспективности политики шантажа и двойных стандартов по отношению к Беларуси со стороны некоторых внешних сил.

Александр Лукашенко:

Огромная часть денег, и мы это уже точно знаем, шла из Германии и Польши, также через другие государства, там же готовились и программы свержения власти в нашей стране. Это реальные факты, основанные на документах и показаниях тех, кто это организовывал. Политика шантажа и двойных стандартов — абсолютно бесперспективное дело. Мы уже неоднократно проходили разные политические, экономические, информационные акции и кампании. Нам постоянно предрекали коллапс и крах, однако прогнозам этих оракулов так и не суждено было сбыться. Поэтому, если еще кто-то хочет поучать нас азам экономики и государственного строительства, то пусть не напрягаются зря и не лезут к нам с нотациями, а лучше утрясают общие социальные конфликты в своих государствах.

Мы давно доказали свою состоятельность и неоднократно рекомендовали «заинтересованным» не вмешиваться в дела суверенного государства. Наша позиция была и остается незыблемой. Белорусский народ, и только он, — хозяин на своей земле. Никому не дано право решать за нас, как жить. Тем более что невмешательство во внутренние дела — это принцип, признанный всем мировым сообществом. Мы не хотим, чтобы с Беларусью кто-то говорил с позиции силы и на языке ультиматумов.

Социальная защищенность военных — еще одна тема, озвученная Президентом. Предстоит выработать четкую систему обеспечения жильем защитников отечества. Одним из возможных решений может быть строительство домов по типовым проектам.

Александр Лукашенко:

Можно поступить так: всем военным дать служебное жилье, закончил службу — иди покупай дом или куда-то уходи, освободи жильё. Это не метод, когда человек, отслуживший в армии (полковник, генерал или майор), уходит. А куда ему уходить? Он-то и делать больше ничего не умеет, кроме как служить и выполнять свою функцию. Однако, и просто подарить квартиру сейчас, даже военнослужащему, государство не может. Поэтому, возможно, какую-то часть стоимости жилья государство возьмет на себя, а на остальную сумму военнослужащий сможет получить льготный кредит.

Эти и другие вопросы, касающиеся обеспечения нормального быта военнослужащих, президент поручил основательно проработать. Основная мысль, пожалуй, что добросовестно несущий службу белорусский военный должен получить все необходимое для нормальной жизни. Александр Лукашенко сделал памятную запись в Книге почетных гостей части, а военные в свою очередь подарили ему небольшой сувенир — булаву, отличие полководца. В среду 23 февраля ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в празднованиях Дня Защитников Отечества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».