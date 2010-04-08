А. Лукашенко: Минск и Москва готовы к решению проблем в двухсторонних отношениях

Сегодня белорусский лидер встретился с губернатором Московской области. На встрече речь шла о расширении торгово-экономических контактов, налаживании производственной кооперации и создании новых форм сотрудничества.

Московская область сейчас замыкает тройку лидеров среди регионов России — основных партнеров нашей республики.

Александр Лукашенко во время беседы с Борисом Громовым коснулся также темы большой российско-белорусской политики. Глава государства убежден, что у двух стран есть и возможности, и желание выходить из непростых ситуаций, которые нередко складываются в Союзном государстве.

Александр Лукашенко:

Честно говоря, немного споткнулись в последнее время. Но последние консультации с председателем Правительства в Российской Федерации, лично мои контакты с Президентом России свидетельствуют о том, что, как и у нас, так и в России, есть огромный потенциал и желание выйти из сложившейся ситуации. Нам абсолютно не нужна здесь никакая конфронтация, нам не нужны проблемы и сложности. У нас хватает тех, кто создает эти сложности. Поэтому нам надо быть настроенными на их преодоление.

Борис Громов, губернатор Московской области Российской Федерации:

Переживаем по поводу создания Союзного государства и проблем, которые иногда появляются. Но я считаю, что это все временно. Вы абсолютно правильно сказали, что такими темпами — когда-то чуть побыстрее, когда-то чуть помедленнее — но Союзное государство идет к созданию.