А. Лукашенко: Лучше прийти сюда вашим детям и внукам, чем через несколько лет идти в аптеку за лекарствами

За последние пять лет на Брестчине появилось около 300 спортивных объектов. Это и ледовые дворцы, бассейны, стадионы. Помимо Дворца водных видов спорта здесь бейсбольный стадион, единственный в стране софтбольный стадион, легкоатлетический манеж, ледовый Дворец и гребной канал.

Дворец водных видов спорта построили в рекордно короткие сроки. Вместо 60 месяцев – за 34. Впрочем, это не только площадка для занятия спортом и проведения праздников, но и областной диспансер водной медицины. Совокупная стоимость проекта – 112 млрд. рублей. Теперь в Бресте на долгие годы решена проблема где готовить спортсменов по плаванию, простому и синхронному, водному поло, по прыжкам в воду. В распоряжении 20 тысяч квадратных метров комплекса, котором в Европе может похвастаться еще только Германия, Испания и Венгрия. Впрочем, и город Брест не остановился в своем развитии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

При строительстве подумали о том, как максимально уменьшить затраты на эксплуатацию объекта. Задействованы самые современные энергосберегающие технологии. Значит, и расходов меньше. Перед церемонией торжественного открытия дворца, Александр Лукашенко ознакомился с другими крупными проектами Бреста. Очень много запланировано для увеличения туристической привлекательности региона. Например, создание историко-культурного комплекса «Брест» в районе Брестской крепости.

Александр Полышенков, председатель Брестского горисполкома:

Возникла идея создать здесь туристическо-исторический комплекс «Брест», который бы включал в себя задействование всех существующих зданий и сооружений, наведение порядка, восстановление ряда особо интересных и ценных объектов, которые ранее находились в крепости.



Есть проекты по застройке территории вокруг женского монастыря XIX века, создании туристического-гостиничного комплекса, а также погранострова с разветвленной инфраструктурой и музеем. Все это значительно улучшило бы туристическую привлекательность региона.

Сам Брест также в центре внимания. Существуют огромные планы по реконструкции центральной и жилой части города. Нужны новые транспортные развязки и мосты. Прорабатывается вопрос выноса грузовой работы речного порта за пределы города. У пассажирского комплекса Станция «Брест-Центральный» будет новое лицо. Появятся навесы над платформами и путями, перенесут старые фонтаны, построят новые. Вся эта реконструкция, конечно, потребует огромных капиталовложений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По каждому клочку должен быть архитектурный проект, архитектурное предложение. Это построят инвесторы.

Представитель концерна «STRABAG» прилетел сегодня в Беларусь, чтобы обсудить с Александром Лукашенко отдельную тему – снижение нагрузки на экологию региона. Его пригласили как одного из главных специалистов по этой теме в Европе.

Брест, через технологии концерна уже сделал большой прорыв вперед. По прямому поручению Президента здесь поставлена линия по переработке отходов и мусора. Получается, первый такой в Беларуси. На биогазовым заводе из отходов получают электричество и тепло. Кстати, аналогов такому производству нет и на постсоветском пространстве. Хотя в Европе они на каждом шагу. Сейчас завод перерабатывает ил и сточные воды. В следующем начнет твердые отходы, вроде пластиковых бутылок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петер Краммер, член правления концерна «STRABAG»:

Это не первый раз, когда мы здесь, и даже не первый в этом году. Мы активно работаем с 2008 года. И все время отмечается улучшение. Экономический кризис двухлетней давности сходит на нет. И я думаю, сейчас инвестиции пойдут сюда еще быстрее.



Президент не единожды акцентировал внимание на таких производствах. Например, Швейцария, – лидер по переработке твердых и бытовых отходов. 95% стекла там делают из мусора. Получение вторресурсов и переработка выгодная тема для любой экономики. В предстоящей пятилетке предлагается уделить этому направлению повышенное внимание. Сейчас идет проработка проекта по созданию СП. Инженерное предприятие займется строительством мусороперерабатывающих заводов не только в Беларуси, но и за ее пределами. Перспективы самые радужные. Ведь такие заводы – это четыре в одном: не загрязненная экология, дешевая энергетика, улучшение социальных условий и одновременно хороший бизнес.

Александр Лукашенко:

И дальнейшая перспектива в этом плане нашей с вами работы будет зависеть, во-первых, от работы этого пилотного проекта завода, и, во-вторых, от создания в июне совместного предприятия. Не на бумаге, а на деле оно должно работать. Если это СП будет работать в июне, будет производить оборудование, мы начнем строительство нового завода в других городах.

Ознакомившись с инфраструктурой Дворца водных видов спорта, Александр Лукашенко принял участие в церемонии торжественного открытия.

Александр Лукашенко:

Я это строю для вас. Я хочу, чтобы вы поняли, что лучше прийти сюда вашим детям и внукам, чем через несколько лет идти в аптеку за лекарствами. Это прямая зависимость. Нам это надо. Надо для вашего здоровья. Это не только для спортсменов. Здесь будут заниматься, учиться не только спортсмены, но даже дети и внуки, и вы сами сможете приходить сюда, чтобы 30-40, а, может, час поплавать. Мы это будем делать еще и потому, чтобы наша страна имела лицо здоровой нации. Чтобы наш народ гордился успехами наших спортсменов. Без этого успеха не будет. И коль мы решили, что нашему государству быть, что наше белорусское государство должно быть суверенным и независимым, оно, значит, должно иметь сове лицо, лицо лучших образцов мира. Почему американцы, почему китайцы, почему европейцы, россияне, но не мы? И нам быть в ряду передовых государств и народов. Поэтому прямо и откровенно говорю: «Мы будем строить фабрики здоровья для того, чтобы было где заниматься нашим детям, нашим спортсменам».

Президенту вручили символический ключ от Дворца, который Александр Лукашенко тут же передал юным спортсменам Бреста.

Александр Лукашенко:

Я не хотел бы увезти этот ключ в столицу, а хотел бы передать этот ключ в надежные руки. Я очень надеюсь, что в надежные руки наших будущих спортсменов.

Еще один символ этого открытия – фонтан.

А первый исторический старт на водных дорожках Дворца дал дважды олимпийский чемпион Сергей Копляков. Затем открытие продолжилось концертной программой и выступлениями юных спортсменов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».