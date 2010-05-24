А. Лукашенко: Крестьянину нужно помочь сделать то, что он сам не может сделать

Желание завести свое подсобное хозяйство у Сергея Суздалева появилось года два назад. Вместе с братом уехали из райцентра.

Купили несколько коров. Сегодня крупного рогатого у них почти три десятка голов на двоих.

Виталий Суздалев:

Начинал с четырех коров, доил их руками. Когда появилась уже восьмая корова, приобрел доильный аппарат.

Братья своими показателями по надоям тянут весь Гусарковичский сельсовет. В прошлом году сдали 70 тонн молока. Местному хозяйству сдают и мясо, и телят. Но отдачи мало. И хотели бы Суздалевы расшириться — не дают. Даже коров им продавать не хотят, мотивируя тем, что потом нужно будет предоставить пастбище.

Виктор Голенков, директор ОСП «Подсобное хозяйство РУП Климовичский ЛВЗ»:

Нашему хозяйству нужно выполнять жестокий план — и по молоку, и по всем параметрам. Я вот отрезаю земли столько, а у меня все это забито в прогноз. Я ведь должен с каждого гектара продукцию получить.

Пастбища для выгула Суздалев-младший получил, но выгуливать животных не получается — на поле только пырей и ромашка.

Из-за таких проблем только в деревне Михали за последний год вместо ста коров осталось 15. И это в базовом районе по выполнению программы поддержки подсобных хозяйств. Их количество, кстати, в последние годы тоже сокращается. Трудно, невыгодно и — что бывает все чаще — некому. Но отказываться от них никак нельзя. О том, что госпрограмма поддержки выполняется плохо, говорили на неделе у Президента. Александр Лукашенко неоднократно обращался к этому вопросу. Дал более десятка поручений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По всему видно, что в этой сфере похвалиться нечем. Дело не столько в объективных причинах, сколько в равнодушном, вернее, в наплевательском отношении в первую очередь со стороны местных властей к заботам людей, ведущих подсобные хозяйства. Посмотрите, сколько жалоб в прессе государственных органов на то, что нет возможности выращивать скот, нет ни пастбищ, ни сенокосов, ни нормальной организации закупок молока и другой продукции. Люди готовы вкладывать свой труд, отдавать свое время полезному делу. Но от нашего безобразного отношения к крестьянам страдают как сельские труженики, их хозяйства, так и государство в целом.

Картошка, овощи, фрукты и ягоды со своих соток — то, к чему привыкла как минимум треть белорусов. Именно столько по подсчетам в стране занимается подсобным хозяйством. На личных подворьях получают три четверти от общего сбора трудоемких культур. Это личный вклад не только в собственную, но и в государственную продовольственную безопасность.

Александр Лукашенко откровенно признается, что он и сам, не только как Президент, но и как человек, сторонник подсобных хозяйств.

Александр Лукашенко:

Я, например, ярый сторонник развития личных подсобных хозяйств. И не только как Президент, но и лично. У меня есть корова. Очень правильно кто-то заметил, что это и воспитание. Люди будут заниматься этим для души, потому что привыкли к этому, потому что земля облагораживает человека и животное тем более, а во-вторых, по необходимости — большие семьи или еще какие-то причины. Мы это объективно должны видеть и исходить из этого. Но стимулировать людей — это хорошее подспорье в любой жизненной ситуации.

На своих приусадебных нередко сталкиваются сельчане с бюрократическими препонами. Чтобы сдать государству яблоки или картошку, сначала нужно получить справку, в которой черным по белому написано, позволяет ли количество соток и деревьев собрать такой урожай.

Правительство предложило выдавать владельцам частных хозяйств льготные кредиты и дать право создавать потребкооперативы. Это возможность гражданам с личными подсобными хозяйствами объединяться и вместе «скидываться», например, на трактор. Идея не нашла большой поддержки. Мол, получится «второй» колхоз. А ведь именно в колхозе так или иначе должны помочь людям. Кому, как и сколько — знает местная власть.

Александр Лукашенко:

Крестьянину нужно помочь сделать то, что он сам не может сделать.

Главное требование Главы государства — программа по поддержке личных хозяйств на ближайшие пять лет должна быть эффективной и работать на людей, в то время пока сами люди работают на земле. Оторваться от земли пока не выходит. Корни у белорусов как никак аграрные.

Александр Лукашенко:

Это должна быть программа очень понятная, доступная, короткая, из нескольких фраз, где будет определено еще раз: что такое личное подсобное хозяйство, какие льготы, привилегия и поддержка (но чтобы это ни в коем случае не переросло в иждивенчество). Главное, чтобы человек, прежде всего, обеспечивал себя, свою семью и потребкооперации продал эти излишки.

Наталья Бреус, Вячеслав Комиссаров, Яна Шипко, телекомпания СТВ.