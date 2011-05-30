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А. Лукашенко: Хотел бы поручить правительству разработать систему содействия молодым дарованиям в воплощении их замыслов

30 мая 2011 17:10
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Александр Лукашенко встретился с победителями международных Олимпиад и творческих конкурсов. Глава государства поручил разработать систему поддержки творческой молодежи.

Об Андрее Клишине, выпускнике 29 минской гимназии, и ныне – студенте первого курса Белорусского государственного военного университета, преподаватели говорят: золотой парень. Впервые поехал на международную олимпиаду по физике и не уступил пьедестал соперникам из 82 стран. Хороший пример для подражания.

Андрей Клишин

Андрей Клишин, студент первого курса Белорусского государственного военного университета, обладатель золотой медали 41-ой Международной физической олимпиады:
Хотел бы заняться наукой.
На физфаке БГУ это не самое популярное направление. Хочется найти вариант достаточно прибыльный.
 
Андрей – среди приглашенных во Дворец Республики. Победители международных Олимпиад, творческих конкурсов, лауреаты президентских спецфондов по поддержке одаренной и талантливой молодежи. Все эти ребята уже и в настоящем – интеллектуальная и творческая элита, а в будущем – надежда страны.

На счету Рината Мязитова, студента Белорусской государственной академии искусств, уже несколько солидных веб-сайтов. Молодой человек изучает языки программирования. С Дельфийских игр за свое мастерство привез золото, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ринат Мязитов

Ринат Мязитов, студент Белорусской государственной Академии искусств, обладатель золой медали VI открытых молодежных Дельфийских игр:
Есть номинация «WEB-дизайн». Больше нравится компьютерная графика, но на конкурсе требовалось еще программирование.

Немногие страны могут сказать, что знают своих талантливых детей поименно. В Беларуси создан даже специальный банк одаренной молодежи. И каждый, в том числе из этих ребят, всегда может рассчитывать на помощь государства.

Самой младшей из приглашенных всего восемь лет. Александра Лактионова признается, что пение – пока ее главная страсть в жизни. Мечтает стать известной певицей. И старт уже получился. Саша – победитель музыкального телеконкурса «Я пою!».

Александра Лактионова

Александра Лактионова, учащаяся гимназии №22 Минска, победитель детского музыкального телеконкурса «Я пою!»:
Я мечтаю стать большой певицей. Есть мечта – спеть с Тиной Тернер.
Очень люблю петь, иногда изобретаю в свободное время. Я больше к науке, поэтому у меня все изобретения – новая модель телескопа, новая модель микроскопа.

Спрос на талантливых и одаренных сегодня огромен. И чтобы найти их, предприятиям и бизнесменам нужно просто воспользоваться банком данных.

Сергей Маскевич, Министр образования Республики Беларусь:
В школах количество талантливых молодых людей, тех, кто действительно готов к решению серьезных задач и учебе в самых престижных вузах мира, растет.

Беларусь нуждается в способных и энергичных людях, заметил глава государства, вручая лучшим из лучших свидетельства, удостоверения, нагрудные знаки, дипломы.

Александр Лукашенко встретился с одаренными учащимися и студентами

Дипломы и свидетельства

Свидетельства

По мнению белорусского лидера, именно такая молодежь – локомотив мировой истории.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Именно такие личности представляют собой источник жизненной силы и процветания любого государства.
Белорусская земля богата славными именами. Их наследие – уникальные памятники зодчества, шедевры научной мысли, литературы и искусства, являются нашей духовной опорой и предметом национальной гордости.
Сегодня наша страна нуждается в способных и энергичных людях. Грандиозные планы могут быть реализованы только теми, кто генерирует новые идеи и воплощает их в жизнь. Поддержка талантов – инвестиции в будущее.

Белорусская молодежь традиционно высокие показывает результаты в информатике, математике, физике, биологии. Сказывается опыт самого передового из советской школы, который впитала современная белорусская.

26 наград высокой пробы международного уровня привезли школьники только в прошлом году. А это – престиж государства и отдача инвестиций, вложенных как в образование, так и в поддержку талантов.

Александр Лукашенко:
Десятки Олимпиад, фестивалей и конкурсов дают нам широкие возможности проявить себя. В нынешнем году к ним прибавились еще два телевизионных проекта («Дети нового поколения» и «Я пою!»), открывшие яркие имена, которыми мы по праву можем гордиться.
Страна дает всем вам уникальные стартовые возможности. Распорядитесь ими с пользой как для себя, так и для своего отечества. Пусть ваши медали и призы принесут со временем реальную пользу Беларуси.
Понятно, что начинающим представителям творческих профессий всегда было непросто пробиваться. В связи с этим хотел бы поручить правительству разработать систему содействия молодым дарованиям в воплощении их замыслов и вообще придать новый импульс развитию современных направлений искусства, где молодежь может реализовать себя.
 
Общение было и неформальное. Под музыкальное сопровождение самих же победителей различных фестивалей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко встретился с одаренными учащимися и студентами

Александр Лукашенко встретился с одаренными учащимися и студентами

Некоторые признавались потом за кулисами, что волнение испытали не меньшее, чем на настоящих конкурсах.

Александр Лукашенко встретился с одаренными учащимися и студентами
 
На память об этой встрече у всех останутся и фотографии. И это тоже предмет теперь особой гордости, ведь далеко не каждый имеет честь сфотографироваться вместе с Президентом.

Александр Лукашенко встретился с одаренными учащимися и студентами

# общество # Лукашенко # Образование

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