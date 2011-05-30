А. Лукашенко: Хотел бы поручить правительству разработать систему содействия молодым дарованиям в воплощении их замыслов

Александр Лукашенко встретился с победителями международных Олимпиад и творческих конкурсов. Глава государства поручил разработать систему поддержки творческой молодежи.

Об Андрее Клишине, выпускнике 29 минской гимназии, и ныне – студенте первого курса Белорусского государственного военного университета, преподаватели говорят: золотой парень. Впервые поехал на международную олимпиаду по физике и не уступил пьедестал соперникам из 82 стран. Хороший пример для подражания.

Андрей Клишин, студент первого курса Белорусского государственного военного университета, обладатель золотой медали 41-ой Международной физической олимпиады:

Хотел бы заняться наукой.

На физфаке БГУ это не самое популярное направление. Хочется найти вариант достаточно прибыльный.



Андрей – среди приглашенных во Дворец Республики. Победители международных Олимпиад, творческих конкурсов, лауреаты президентских спецфондов по поддержке одаренной и талантливой молодежи. Все эти ребята уже и в настоящем – интеллектуальная и творческая элита, а в будущем – надежда страны.

На счету Рината Мязитова, студента Белорусской государственной академии искусств, уже несколько солидных веб-сайтов. Молодой человек изучает языки программирования. С Дельфийских игр за свое мастерство привез золото, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ринат Мязитов, студент Белорусской государственной Академии искусств, обладатель золой медали VI открытых молодежных Дельфийских игр:

Есть номинация «WEB-дизайн». Больше нравится компьютерная графика, но на конкурсе требовалось еще программирование.

Немногие страны могут сказать, что знают своих талантливых детей поименно. В Беларуси создан даже специальный банк одаренной молодежи. И каждый, в том числе из этих ребят, всегда может рассчитывать на помощь государства.

Самой младшей из приглашенных всего восемь лет. Александра Лактионова признается, что пение – пока ее главная страсть в жизни. Мечтает стать известной певицей. И старт уже получился. Саша – победитель музыкального телеконкурса «Я пою!».

Александра Лактионова, учащаяся гимназии №22 Минска, победитель детского музыкального телеконкурса «Я пою!»:

Я мечтаю стать большой певицей. Есть мечта – спеть с Тиной Тернер.

Очень люблю петь, иногда изобретаю в свободное время. Я больше к науке, поэтому у меня все изобретения – новая модель телескопа, новая модель микроскопа.

Спрос на талантливых и одаренных сегодня огромен. И чтобы найти их, предприятиям и бизнесменам нужно просто воспользоваться банком данных.

Сергей Маскевич, Министр образования Республики Беларусь:

В школах количество талантливых молодых людей, тех, кто действительно готов к решению серьезных задач и учебе в самых престижных вузах мира, растет.

Беларусь нуждается в способных и энергичных людях, заметил глава государства, вручая лучшим из лучших свидетельства, удостоверения, нагрудные знаки, дипломы.

По мнению белорусского лидера, именно такая молодежь – локомотив мировой истории.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Именно такие личности представляют собой источник жизненной силы и процветания любого государства.

Белорусская земля богата славными именами. Их наследие – уникальные памятники зодчества, шедевры научной мысли, литературы и искусства, являются нашей духовной опорой и предметом национальной гордости.

Сегодня наша страна нуждается в способных и энергичных людях. Грандиозные планы могут быть реализованы только теми, кто генерирует новые идеи и воплощает их в жизнь. Поддержка талантов – инвестиции в будущее.

Белорусская молодежь традиционно высокие показывает результаты в информатике, математике, физике, биологии. Сказывается опыт самого передового из советской школы, который впитала современная белорусская.

26 наград высокой пробы международного уровня привезли школьники только в прошлом году. А это – престиж государства и отдача инвестиций, вложенных как в образование, так и в поддержку талантов.

Александр Лукашенко:

Десятки Олимпиад, фестивалей и конкурсов дают нам широкие возможности проявить себя. В нынешнем году к ним прибавились еще два телевизионных проекта («Дети нового поколения» и «Я пою!»), открывшие яркие имена, которыми мы по праву можем гордиться.

Страна дает всем вам уникальные стартовые возможности. Распорядитесь ими с пользой как для себя, так и для своего отечества. Пусть ваши медали и призы принесут со временем реальную пользу Беларуси.

Понятно, что начинающим представителям творческих профессий всегда было непросто пробиваться. В связи с этим хотел бы поручить правительству разработать систему содействия молодым дарованиям в воплощении их замыслов и вообще придать новый импульс развитию современных направлений искусства, где молодежь может реализовать себя.



Общение было и неформальное. Под музыкальное сопровождение самих же победителей различных фестивалей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Некоторые признавались потом за кулисами, что волнение испытали не меньшее, чем на настоящих конкурсах.





На память об этой встрече у всех останутся и фотографии. И это тоже предмет теперь особой гордости, ведь далеко не каждый имеет честь сфотографироваться вместе с Президентом.

Александр Лукашенко встретился с одаренными учащимися и студентами