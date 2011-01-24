А Лукашенко: Главный ресурс нашего государства, кроме народа, мозгов и рук, — это тот дар, который нам преподнесла природа

Природные богатства необходимо использовать рационально. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, принимая с отчетом начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Николай Фурсевич был назначен на эту должность в июне 2010 года. Тогда же президент дал ряд поручений и подчеркнул, что через некоторое время заслушает отчет о проделанной работе.

Инспекция была создана по решению Президента в 2003 году. Тогда контроль в лесах был недостаточным, и было много нарушений. Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что природное богатство было и остается одним из главных ресурсов страны.

Александр Лукашенко: Главный ресурс нашего государства, кроме народа, мозгов и рук, — это тот дар, который нам преподнесла природа в виде растительного и животного мира. И здесь это не только вопросы отдыха и времяпрепровождения, хотя это тоже важно — здоровье людей прежде всего — но это огромный экономический ресурс. И как мы это используем — важно. Поэтому, обсуждая в начале пятилетки, в начале года этот вопрос, вы должны помнить, что этому вопросу и этому направлению мной будет уделяться первостепенное значение.

Сегодня же была дана оценка эффективности работы Госинспекции. В докладе прозвучало, что за год число нарушений правил ведения рыболовства заметно снизилось. В тоже время у браконьеров было изъято почти 400 километров сетей. В охотничьих хозяйствах участились случаи нарушения правил лесопользования.

В целом в правоохранительные органы передано более 700 материалов. Почти по всем возбуждены уголовные дела. Как отметил Президент, создание инспекции было правильным решением.

Александр Лукашенко: Я считаю, что мы не ошиблись, создав эту небольшую инспекции. Природу мы не создавали, это подарок Господа Бога и мы ее должны сохранить для всех поколений. И пользоваться, как положено. И этому мы будем уделять буквально с завтрашнего дня ещё более пристальное внимание. Поэтому ваш от чет и поставлен, это как сигнал всем, что это направление — одно из важнейших в деятельности государственной власти. Потому что мы сейчас ходим, потираем руки, а можем достукаться до того, что у нас ничего не останется. Лес вырежут, как у наших соседей, налево-направо, рыбу током повыбивают. Все это надо сберечь.