А. Лукашенко: Если бы я не работал в комсомоле, то, может быть, и не стал бы президентом

Сегодня Беларусь считается спокойной страной, островом мира и стабильности, где люди чувствуют себя уверенными в завтрашнем дне. Об этом сказал глава государства сегодня во время встречи с участниками всебелорусской акции «Вопрос Президенту».

Александр Лукашенко отметил, что в республике удалось на государственном уровне сохранить систему равной доступности образовательных, культурных и спортивных объектов для каждого ребенка и молодого человека. У нас стабильно высокий уровень отечественного образования. Обращаясь к студентам и школьникам, президент подчеркнул, что лично гордится подрастающим поколением и считает важной сегодняшнюю встречу с молодежью и ответы на поступившие в его адрес вопросы.

Александр Лукашенко:

Ваши вопросы — своего рода барометр не только того, что интересует Беларусь сегодняшнюю, но и того, какие проблемы хотела бы решить Беларусь завтрашняя. Понятно, что у каждого поколения складываются свои интересы, взгляды на жизнь, идеалы, поэтому мне хотелось бы услышать, чего ждете вы, чем дышите, чтобы соразмерить свое и ваше понимание жизни. В конце концов, это тоже важно, ведь вы, фактически, первое поколение белорусов, выросшее в молодом независимом и суверенном государстве.

Главе государства задали вопрос о роли молодежных и детских объединений в общественной жизни страны. Александр Лукашенко сделал акцент на этой теме и вспомнил свою комсомольскую юность.

Александр Лукашенко:

Если бы я не работал в комсомоле в свое время, то, может быть, я бы и не стал президентом. А если бы и стал, то, наверное, мне чего-то не хватало бы. Я не так бы понимал нынешнюю молодежь, потому что не поварившись в том котле, не почувствовав те проблемы, которые были тогда в государстве, было бы сложно сегодня.

Встреча проходит в Национальной библиотеке. На неё приглашены 60 авторов лучших писем. Все они — участники Всебелорусской акции «Вопрос Президенту», которая проходила в нашей стране весной этого года.