А. Лукашенко: Для Беларуси минимально необходимая численность — 20 миллионов человек, а оптимальная — 30 миллионов

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Следующая пятилетка станет периодом обновления, нацеленным на качественно новое развитие Беларуси. Стратегическая цель — войти в число первых 50 стран мира с наивысшим индексом развития человеческого потенциала. Высокий жизненный уровень белорусских граждан — не просто цель, это смысл проводимой государственной политики.

Что же определяет уровень и качество жизни человека? Укрупненно я бы выделил пять важнейших составляющих — это, во-первых, полноценная семья, во-вторых, здоровье, в-третьих, образование, в-четвертых, реальные доходы, в-пятых, комфортность жизни. Именно через их преломление следует рассматривать всю программу на очередную пятилетку.

Полноценная семья — это не просто семья, это семья, в которой рождаются и растут дети. Белорусских граждан должно становиться больше! Для Беларуси минимально необходимая численность — как минимум 20 миллионов человек, а оптимальная — 30.

Мы сможем на своей земле прокормить столько людей и быть самодостаточным государством. Мы будем мерами государственной поддержки способствовать росту рождаемости в нашей стране. Нам удалось показатель младенческой и материнской смертности снизить до уровня самых развитых стран мира.

Хорошим стимулом увеличения рождаемости станет повышение пособия по уходу за ребенком. Сейчас оно выведено на уровень бюджета прожиточного минимума. Но этого уже недостаточно. Привязка должна быть к средней зарплате матери до декретного отпуска.

То же самое касается единовременного пособия при рождении первого ребенка. Сегодня его размеры составляют свыше 450 долларов, второго и последующего — 650 долларов. Эти выплаты в ближайшее время необходимо как минимум удвоить. В будущей пятилетке следует на полную мощность включить социальный пакет и экономические стимулы для семей с тремя и более детьми.

На эти цели направлена и жилищная программа. Есть трое детей — семья при строительстве оплачивает не более четверти стоимости квартиры или жилого дома. Если в семье четверо-пятеро детей и больше — гарантирована бесплатная квартира. Государственное пособие на ребенка для третьего и последующих детей должно составлять двукратный бюджет прожиточного минимума. Мы еще подумаем о дополнительных льготах для многодетных семей.

Надо сделать все, чтобы в нашей стране престижно было иметь много детей в семье. Некоторые новоиспеченные деятели обещают десятки тысяч долларов на каждого новорожденного и декретный отпуск чуть ли не до совершеннолетия ребенка. Всех, кто слушает подобные обещания, хочу предупредить: смотрите, чтобы у вас не отобрали последнее. Богатая Россия не потянула идею материнского капитала. А эти предлагают даже в разы больше, чем в богатой России. Только почему-то не раскрывают, где они возьмут миллиарды долларов на эти цели.

Важнейшей составляющей уровня и качества жизни человека является здоровье. Поэтому здравоохранение было и остается приоритетом. В ближайшие два года мы завершим оснащение всех лечебных учреждений страны — без неоправданных излишеств, но современнейшим оборудованием. Вопрос о полном укомплектовании поликлиник и больниц необходимыми специалистами должен быть решен окончательно. Данная проблема, равно как и очереди в поликлиниках, должна уйти в прошлое. Персональная ответственность за решение этой задачи — на министре здравоохранения.

Мы пошли по пути создания мощных специализированных научно–практических центров, в которых сконцентрированы знания и ресурсы. Наши медики проводят уникальнейшие операции, стоимость которых за рубежом — сотни тысяч долларов. А для белорусских граждан пересадка органов, эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов и многие другие сложнейшие операции — практически бесплатны.

Теперь задача номер один — переходить уже к экспорту медицинских услуг, хотя центры, о которых я говорил, а я побывал во всех этих центрах, они уже оказывают приличные услуги, из этого платят неплохо в бюджет.

В Беларуси будет продолжено создание спортивно–оздоровительной инфраструктуры. Не только таких крупных проектов, как «Минск–Арена», «Силичи», ледовые дворцы, но и бассейнов, лыжероллерных трасс, спортивных площадок в школах и во дворах. Спортивные сооружения должны стать массовыми. Тогда будет и большой спорт, и здоровье, и главное — настроение людей. В микрорайонах жилой застройки необходимо расширять строительство так называемых ФОКов с максимальным набором физкультурно–спортивных услуг.

Здоровый образ жизни плюс развитая отечественная медицина, безопасные условия жизни в совокупности будут способствовать формированию здоровой нации. А желательно еще и нации долгожителей.

А. Лукашенко: Мы должны избавиться от ущербной лакейской психологии зависимости от кого-то более сильного