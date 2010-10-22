А. Лукашенко: Что же это за ученик, который не получал двойки?

Откровенный и заинтересованный разговор. Встреча Александра Лукашенко со школьниками и студентами проходила в Национальной библиотеке. Сюда пригласили 60 авторов лучших писем. Все они — участники Всебелорусской акции «Вопрос Президенту», которая проходила в нашей стране весной этого года.

Общение главы государства и молодежи длилось три часа. Александру Лукашенко задали более 20 вопросов. Они касались сферы образования, международных отношений, развития страны, демографических проблем и службы в армии. Были и личные вопросы. Обращаясь к юным белорусам, президент подчеркнул, что гордится подрастающим поколением и считает важной сегодняшнюю встречу.

Александр Лукашенко:

Ваши вопросы — своего рода барометр не только того, что интересует Беларусь сегодняшнюю, но и того, какие проблемы хотела бы решить Беларусь завтрашняя. Понятно, что у каждого поколения складываются свои интересы, взгляды на жизнь, идеалы, поэтому мне хотелось бы услышать, чего ждете вы, чем дышите, чтобы соразмерить свое и ваше понимание жизни. В конце концов, это тоже важно, ведь вы, фактически, первое поколение белорусов, выросшее в молодом независимом и суверенном государстве.

Главе государства задали вопрос о роли молодежных и детских объединений в общественной жизни страны. Александр Лукашенко сделал акцент на этой теме и вспомнил свою комсомольскую юность.

Александр Лукашенко:

Если бы я не работал в комсомоле в свое время, то, может быть, я бы и не стал президентом. А если бы и стал, то, наверное, мне чего-то не хватало бы. Я не так бы понимал нынешнюю молодежь, потому что не поварившись в том котле, не почувствовав те проблемы, которые были тогда в государстве, было бы сложно сегодня.

Интересовали юных белорусов и школьные годы Президента. Его успеваемость и любимые предметы. Александр Лукашенко отвечал на вопросы искренне и честно.

— Когда Вы были маленьким, любили ли Вы ходить в школу? Получили ли вы хоть раз двойку? По какому предмету?

Александр Лукашенко:

Что же это за ученик, который не получал двойки? Я их получал и немало. Но если надо было получить пятерку, где-то выступить, выучить, как положено — я это всегда делал! Очень любил литературу, писал стихи в свое время, в газете печатался. Я был больше склонен к гуманитарным дисциплинам. Но в школу, наверное, не очень хотел ходить. Особенно, когда уроки не подготовишь и знаешь, что тебя на уроке могут вызвать и спросить, а ты не знаешь — позор страшный! Думаешь, лучше не пойду на этот урок, прогуляю где-нибудь. Но это не пример для подражания! А то ты завтра перестанешь в школу ходить и скажешь, что президент тоже не ходил.

Всего почта Президента получила около 3 тысяч вопросов. Для организаторов это была ещё и уникальная возможность провести своего рода исследование того, что волнует молодежь. Как оказалось, юные белорусы готовы обсуждать любые темы. Сегодняшний разговор получился интересным, открытым и содержательным. И эта встреча для школьников и студентов отныне — яркая страница их биографии.

Светлана Скорикова, участница акции «Вопрос Президенту»:

Сначала страшно — это же все-таки глава государства. На самом деле, нет — спокойствие, он такой же человек, как и мы, простой.

Геннадий Елисеев, участник акции «Вопрос Президенту»:

Он вспоминает какие-то свои моменты из жизни, это было интересно слушать. Этот момент моей жизни, когда он отвечал на мой вопрос, я никогда не забуду.