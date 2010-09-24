А. Лукашенко: Была поставлена задача – отобрать уникальных ребят, супер-детей и здесь их обучать

Александр Лукашенко раскритиковал качество подготовки кадров в Академии управления при Президенте. Посещая это учебное заведение, глава государства детально обсудил с ректором Анатолием Морозевичем вопрос обучения управленцев.

По словам Президента, Академия является стратегическим вузом, который должен воспитывать будущую политическую элиту. Для таких студентов и слушателей нужен и высокопрофессиональный преподавательский состав. Александр Лукашенко подчеркнул, что стране нужна не та академия, которая есть сейчас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Это должен быть вуз, а может быть даже вуз вузов. При главе государства, это должно быть что-то уникальное. Перед вами была поставлена задача – отобрать уникальных ребят, супер-детей и здесь их обучать. Какими методами вы их будете отбирать? Это ваше дело. Или на олимпиады будете ходить, или в школах советоваться с кем-то, таких методов предостаточно. Вы таких детей должны были отобрать. Это завтрашние президенты страны и министры, но они видны уже в школе – по характеру, по другим качествам. И конечно, чтобы они были с мозгами. Поэтому, я вам предоставил беспрецедентные права и сказал: «делайте, что хотите». Я помню наш разговор. Я думал, что вы эти зернышки соберете сюда, и я готов приходить был бы к вам раз в неделю, чтобы эти зерна прорастали. Чтобы они смотрели на меня и думали, что они не забыты и что действительно, даже Президент из них пытается слепить завтрашних политических деятелей, великих социологов, политологов, преподавателей, не говоря уже о министрах, премьерах и президентах. Они это должны впитать.

В конференц-зале Академии управления Александр Лукашенко пообщался с преподавателями и студентами. Темой разговора стала государственная кадровая политика. В начале своего выступления Президент подчеркнул, что государственный служащий – это не нанятый менеджер. Чиновника приглашают в госаппарат, чтобы работать на народ, на страну. В Беларуси при подборе и расстановке кадров действуют принципы искоренения кумовства, клановости и землячества.

Обращаясь к студентам, глава государства подчеркнул, что выражение «подбор и расстановка кадров, может, и отдает консерватизмом, но на самом деле речь идет о важнейшей, если не ключевой, функции управления». Президент особо отметил, что именно образование считает приоритетом. И Академия управления как раз призвана готовить грамотных и высококвалифицированных управленцев.

Александр Лукашенко:

– Кадры решают всё. Это правда, поверьте мне. Я полтора десятка лет назначаю и освобождаю кадры самого высокого уровня. И как никто другой знаю, что кадры решают всё. И наша Академия создана как раз для того, чтобы мы здесь готовили кадры, которые бы решали всё, все проблемы, которые будут в нашем государстве.

Александр Лукашенко подчеркнул, что управленцы любого уровня «должны быть ближе к людям». И лично показал пример. Разговор сегодня в целом получился очень конкретным и понятным. Это отметили после встречи с главой государства преподаватели и студенты.

Дмитрий Казаны, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

– Для меня было заблуждением, что Президент и другие руководящие чины находятся где-то сверху, где-то не с нами. На самом деле все намного проще. Они рядом с нами, простые люди, которым интересны наши проблемы. Когда Президент отвечал на вопросы студентов, было видно, что ему не чуждо, что он заинтересован в решении данных вопросов.

Дарья Чигирь, студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

– Выступление Президента сложно назвать лекцией. Это просто живое общение со студентами. Он еще раз показал себя открытым и харизматичным лидером, которого хочется слушать, которому хочется доверять.