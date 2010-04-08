А. Лукашенко: Беларусь — это святая земля, земля русского человека, точно так же, как Подмосковье и Московская область — это тоже наша земля

Сегодня белорусский лидер встретился с губернатором Московской области Борисом Громовым. В ходе встречи речь шла о расширении торгово-экономических контактов, налаживании производственной кооперации и создании новых форм сотрудничества.

Сегодня Беларусь и Московская область подписали совместную программу. Документ охватывает сферы от экономики до культуры и рассчитан на три года.

Венок к обелиску на площади Победы возложил сегодня губернатор Московской области Борис Громов. Российский политик прилетел в нашу страну с представительной делегацией. Цель визита — переговоры и укрепление торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и одним из мощнейших регионов России.

Во многих областях мы давние партнеры, обмениваемся опытом, например в строительстве спортивных объектов.

Россиян приятно удивило решение собрать в спортивном комплексе «Минск-Арена» сразу несколько видов спорта. Это интересно не только как база для соседствующего с объектом института физкультуры, но и энергосбережения. Губернатору комплекс понравился. В общем-то, сам Громов еще и мастер спорта СССР по гандболу.

Борис Громов, губернатор Московской области Российской Федерации:

Мы вместе с минчанами гордимся тем, что в братской нам республике есть такие замечательные объекты. Мне все понравилось здесь – и эта арена, и конькобежная. Все компактно, здорово, уютно, красиво.

Со свежими впечатлениями от посещения «Минск-Арены» делегация московской области прибыла на встречу к Президенту Александру Лукашенко.

Московская область — один из крупнейших наших торгово-экономических партнеров. По объемам товарооборота с российскими регионами она занимает третье место. Динамика роста очень хорошая: за 10 лет товарооборот вырос в 6 раз.

Своего максимума он достиг в 2008 — почти 3 млрд долларов. Год назад из-за мирового финансово-экономического кризиса упал на треть. За первые два месяца этого года дела, похоже, пошли в гору. Сальдо торговли у нас положительное. По сравнению с прошлым годом, экспорт вырос на треть. Суть переговоров, конечно же, о восстановлении прежних объемов товарооборота, но не только.

Александр Лукашенко:

Честно говоря, немного споткнулись в последнее время. Но последние консультации с председателем Правительства в Российской Федерации, лично мои контакты с Президентом России свидетельствуют о том, что, как и у нас, так и в России, есть огромный потенциал и желание выйти из сложившейся ситуации. Нам абсолютно не нужна здесь никакая конфронтация, нам не нужны проблемы и сложности. У нас хватает тех, кто создает эти сложности. Поэтому нам надо быть настроенными на их преодоление.

Беларусь продает в московскую область сыры, творог, сливочное масло, молоко, мясо. В свою очередь, покупаем овощи, корма, продукцию для техногенных отраслей. Объемы товарооборота говорят о том, что просто сотрудничество давно переросло в прочные торговые связи. Создаются совместные производства. Есть перспективные проекты на будущее: например, по выпуску трамвайных вагонов, техники на базе автомобилей МАЗ.

Многое свидетельствует о том, что мы производим в чем-то белорусско-российский продукт. Комплектующие для тех же МАЗа и МТЗ на 60-70% — это российские поставки. Конечно же, в такой ситуации мы выступаем за равные права в доступе на рынок.

Президент настаивает, что в сложившихся условиях нельзя ослаблять связи, надо создавать новые модели сотрудничества. На этом фоне нелепыми выглядят некоторые материалы в российских СМИ о, например, притеснении в Беларуси русского языка.

Александр Лукашенко:

Кому-то надо это разжечь. Сегодня — русский язык, завтра — русский белорус. Не будет никакой драки между русским и белорусом. Беларусь — это святая земля, земля русского человека — точно так же, как Подмосковье и Московская область — это тоже наша земля. И если кто-то не так понимает это, то Господь ему в дорогу

Ясно, что рынок у нас фактически общий. Той же России гораздо выгоднее иметь хорошие торговые связи с соседней страной, чем не иметь. Собственно, как показывает практика, россияне это понимают, когда сталкиваются напрямую с работой белорусских специалистов, равно как и нашими товарами и предложением услуг.

Василий Голубев, глава Ленинского муниципального района Московской области Российской Федерации:

Мы сотрудничаем с начала 2001 года. Построено 160 тысяч кв. м жилья. Перспектива на ближайшие 5-7 лет определена: 4 крупных проекта. Жилье очень комфортное, востребованное, а главное, не очень дорогое. В пяти поселениях очередь на жилье снята. Эти районы, к тому же, преобразились — они стали по-другому выглядеть. Поэтому мы увидели, что это партнеры надолго.

Теперь Беларуси предлагают в Новобутово проект по строительству 1 млн квадратных метров жилья. Впрочем, и мы можем получить многое в Московской области, помимо финансовой прибыли. Сейчас там образовался мощный промышленный центр с современными технологиями, которые нам нужны. Благо климат для такого сотрудничества благоприятный.

Василий Долголёв, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации:

Создается сеть дорог вокруг Москвы. Мы практически еще не участвуем, ведем переговоры с федералами на эту тему. У нас нет ресурсов участвовать в той переработке, которая создана в Московской области по сельхозпродукции. Фронт работ открыт.

В Правительстве стороны подписали программу сотрудничества. Документ охватывает сферы от экономики до культуры и рассчитан на четыре года. Наши предприятия будут теснее интегрироваться, переходить на высокотехнологичные производства. А это, в свою очередь, создаст почву для качественно новых показателей взаимной торговли.

Борис Громов, губернатор Московской области Российской Федерации:

Мы понимаем, что эти цифры и объемы должны быть значительно больше. Возможности есть. Воля, желание к тому, чтобы увеличить эти возможности тоже есть. Как на уровне власти, так и на уровне бизнеса и предприятий. Желание работать вместе — тоже огромное, поэтому никаких проблем, препятствий в этом отношении нет.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы договорились о том, что разработки ученых в наших лазерных технологиях, высоких технологиях покрытий будут использовать предприятия Московской области. Аналогичным образом предприятия Московской области предложили глубокую интеграцию с предприятиями Республики Беларусь.



Впрочем, совместные проекты будут не только в экономике. Отдельный пункт посвящен развитию спорта. В предолимпийский цикл россияне вполне могут рассчитывать на то, чтобы их спортсмены тренировались на наших базах — в том же комплексе «Минск-Арена». А наши смогут ездить на сборы в Подмосковье.

Стороны не обделили вниманием туризм и молодежную политику. Всего в программе около десятка пунктов совместного сотрудничества.

Евгений Горин, Ирина Туркова, телекомпания СТВ.