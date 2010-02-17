99 журналистов погибли в 2009 году в разных странах при исполнении служебных обязанностей

Представители Комитета защиты журналистов отмечают, что этот показатель является рекордным с 1992 года, когда организация начала вести подобную статистику.Больше всего представителей прессы погибло в прошлом году на Филиппинах — 34 человека. Кроме того, девять представителей средств массовой информации погибли в Сомали, по четыре — в Ираке и Пакистане. Выполнение служебного долга стало причиной гибели двух журналистов в России, Мексике и в Афганистане. По одному представителю СМИ в прошлом году были убиты в Нигерии, Венесуэле, Непале, Турции, Азербайджане, Индонезии, Колумбии, Израиле, Мадагаскаре, Иране, Кении и Сальвадоре, передает БЕЛТА.