97-летний нацистский преступник, приговоренный к смертной казни 60 лет назад, найден в Будапеште, но смогут ли его судить?

Новости Венгрии. Нацистский преступник, занявший в апреле 2012 года первую строчку в списке Визенталя, найден в Будапеште. 97-летнего Ласло Чижик-Чатари, который проживал в двухкомнатной квартире в пригороде Будапешта, обнаружили и опознали журналисты британского таблоида The Sun, сообщает ctv.by со ссылкой на Euronews.

В понедельник в британском таблоиде The Sun были размещены фотографии Ласло Чатари с сообщением о том, что он скрывается в Будапеште. Накануне центр Симона Визенталя, занимающийся розыском нацистских преступников, передал в прокуратуру Венгрии свидетельства преступлений Чижика-Чатари и потребовал арестовать его, сообщает ctv.by со ссылкой на The Sun.

Прокуратура Венгрии предъявила Чижику-Чатари обвинение в совершении военных преступлений, сообщает ctv.by со cсылкой на Associated Press. Ласло Чатари был начальником полиции в гетто словацкого города Кошице, оккупированного Венгрией. Он руководил отправкой евреев в Освенцим и другие лагеря смерти. Чатари обвиняется в причастности к депортации 15 700 человек. В 1948-м году Чатари был заочно приговорен в Чехословакии к смертной казни. В 1997-м его обнаружили в Канаде, но ему удалось бежать.

Серж Кларсфельд, французский адвокат и историк, президент «Ассоциации сыновей и дочерей депортированных евреев Франции»:

Практически не возникает сомнений в том, что суда в Венгрии не будет. Они его защищают. А доказательство тому – то, что полиция и судебные органы знают, где он находится, и ничего не предпринимают. Поэтому, нет причин полагать, что там будет суд.

Сегодня стало известно, что полиция Венгрии арестовала нациста.