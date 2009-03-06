95-летие сегодня отмечает Герой Советского Союза Леонид Филиппенко

От начала и до конца он прошел всю войну. Участвовал в Курской битве и боях на Днепре, освобождал Беларуь, Украину, Польшу и Пруссию.

Он был пять раз ранен и дважды контужен. На его груди восемь советских наград, из них четыре ордена и почти тридцать медалей.

В 95-й день рождения Леонид Филипенко получил самый лучший подарок, накануне у него родилась пятая правнучка. Большая и дружная семья, по его словам, главная награда в жизни. Хотя на груди звезда Героя Советского Союза. О событиях февраля 45-го ветеран помнит, как будто это было вчера.

В Восточной Пруссии батальон капитана Филипенко занял важную высоту, парализовав движение фашистов. Пять суток подразделение держалось под яростными и непрерывными атаками немцев. Наши выстояли. За этот подвиг Леониду Филипенко присвоили звание Героя.

Войну Леонид Николаевич узнал еще в 39-ом при освобождении Западной Беларуси. Потом были советско-финская и Великая Отечественная. Курская битва, бои на Днепре, командование штрафбатами, четыре ранения… Немецкая пуля до сих пор сидит в левом плече героя. Сегодня военную летопись можно читать по наградам на его груди: ордена и тридцать медалей.

Больше всего бережет Леонид Николаевич воспоминания. Сегодня он пишет военные очерки и рассказы, с чувством декламирует стихи. Трудностей в жизни Леонида Филипенко хватало и после войны. За плечами три перенесённых инсульта и болезнь, приковавшая к постели жену. Но по-прежнему супруги в будущее смотрят с оптимизмом.

