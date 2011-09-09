94-летняя белоруска, пережившая блокаду Ленинграда, живет без воды и отопления

Проживая сегодня в самом центре Уфы, 94-летняя жительница блокадного Ленинграда Анисья Лемешева вынуждена сама заготавливать дрова и греть воду. Родом из Беларуси, она Великую Отечественную встретила в Ленинграде. Анисья Лемешева работала на старейшей резиновой фабрике «Красный треугольник» с 37-го по 42-й годы. Затем последовала эвакуация в Уфу, сообщают «Вести».

«Голодные, холодные, одни кожа да кости. Ничего не было. Воду брали из Невы... Не дай бог никому такого», - вспоминает жительница блокадного Ленинграда Анисья Лемешева.

Обладательница знака «Житель блокадного Ленинграда» живет на 12 квадратных метрах коммуналки. Как и предыдущие полвека, она и сегодня продолжает заготавливать дрова. На дрова идет все, что можно найти в округе, - старые оконные рамы, двери, мебель. Все квартиры и комнаты в доме 1932 года постройки, кроме той, где проживает блокадница, отапливаются газом.

Горячей воды здесь не было никогда, как и ванной. Единственное место, где может помыться ветеран, - это раковина.

В Центре социальной защиты заверили, что в конце сентября пенсионерке должны завезти дрова. А вот сменить комнату на благоустроенное жилье - с отоплением и горячей водой - блокаднице оказалось не положено по закону.

«Как блокаднице дать ей квартиру мы не можем. У нее комната 12 метров. Поэтому только ремонт сделали», - говорит директор Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района Уфы Такзима Габдулвалеева.