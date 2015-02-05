94 дня до Великой Победы: 5 февраля 1945 года бои шли в районе немецкого Кенигсберга

Новости Беларуси. Телеканал СТВ продолжает ретроспективу событий военных лет. 94 дня оставалось до Великой Победы – 70-летия главной исторический даты XX века.

5 февраля 1945, бои идут уже на территории противника, в районе немецкого Кенигсберга. Севернее и юго-восточнее Франкфурта наши войска с боями вышли к реке Одер и заняли при этом город и железнодорожную станцию.

Золотым буквами вписан в историю Великой Отечественной Войны подвиг нашего соотечественника – Героя Советского Союза ефрейтора Семена Пустельникова. Он пожертвовал собой, чтобы задержать наступление вражеских солдат на пограничную заставу.

В 2003 году Указом Президента Республики Беларусь его именем названо одно из подразделений Вооруженных Сил, которое охраняет наши рубежи и сегодня.

События тех лет сегодня вспоминают не только ветераны и участники войны, но и те, кто не раз слышал и переживал как свои собственные воспоминания своих родных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Осипенко, внучка ветерана Великой Отечественной войны:

Войну я воспринимаю сквозь призму рассказов своих родителей. Мой отец рассказывал: когда началось наступление немцев, шли ССовцы, они сжигали все. Мою бабушку Аню обвинили в пособничестве партизанам, ее забрали в Горки, она была приговорена к расстрелу. Вечером принесли письмо, которое снимало с нее обвинение в связи с партизанами, и ее отпустили домой. И она в ноябре босиком из Горок шла в свою деревню. Конечно, это очень страшно. И хочется мне, чтобы ни мои дети, ни мои внуки никогда не забыли то, что сделали простые люди, наши бабушки, которые столько вынесли на своих плечах.

Герои материалов – все те, кто помнит и знает о подвиге, совершенном советским народом. Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ. До Великой победы остается 94 дня.