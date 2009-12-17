92 бутылки элитного коньяка вылили в канализацию

Коллекциям спиртного без акцизных марок грозит утилизация.

За практическим примером далеко ходить не нужно. Недавно сотрудники Пинского ГОВД вылили в городскую ливневую канализацию содержимое 92 бутылок. Коньяк «Наполеон», «Кремлевский», «Metaxa», «Gianni» и еще полтора десятка элитных напитков преимущественно импортного производства смешались с дождевой водой и умчались в Пину, пишет газета «Вечерний Брест».

Таким способом офицеры выполнили решение специальной комиссии по конфискату при Пинском горисполкоме об утилизации партии спиртного, изъятой у частного лица и постановлением суда обращенной в доход государства. Направить пищевой продукт в торговую сеть, не зная его качественных характеристик, пинские чиновники не осмелились. А проводить его лабораторные исследования дело бесперспективное, многие наименования напитков ведь были в единственном экземпляре. Проще и дешевле оказалось их уничтожить.

А начиналась история так. В одной из строительных организаций города недосчитались 18 тонн битума. По факту пропажи материальных ценностей милиция возбудила уголовное дело и в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий получила санкцию на обыск по месту жительства ряда должностных лиц предприятия. Так в доме директора было обнаружено вышеуказанное количество спиртного, в том числе водка, коньяк, настойки иностранного производства без акцизных марок Республики Беларусь. Общий объем спиртосодержащей жидкости составил 67,3 литра, а документов, подтверждающих легальность приобретения товара, у хозяина не нашлось. Милиционеры составили протокол и направили для рассмотрения в суд Пинского района и г. Пинска.

Хозяин попытался отстоять свои гражданские права, представил суду доказательство того, что далеко не весь изъятый товар принадлежит ему. Семья готовилась к юбилею, а потому проживающие в Украине и России родственники, приезжая в Пинск, всякий раз что-то с собой привозили. К мероприятию делали приготовления заранее и основательно. Другая часть спиртного, со слов руководителя предприятия, представляла собой его личную коллекцию. Мужчина ссылался на Кодекс об административных правонарушениях, где согласно части 2. ст. 12.27 административная ответственность наступает при хранении без цели сбыта более 10 литров спиртосодержащей жидкости без акцизных марок Республики Беларусь или более 30 литров без документов, подтверждающих законность приобретения. Если же разделить обнаруженные напитки на всех принимавших участие в подготовке к торжеству членов семьи, то на каждого придется гораздо меньше.

Однако суд при вынесении вердикта руководствовался декретом президента Республики Беларусь № 2 от 2 апреля 2007 года «Об отдельных вопросах правового регулирования административной ответственности». Два года назад, когда вышеупомянутый Кодекс вступал в силу, глава государства декретом № 2 приостановил действие статьи 12.27 КоАП и до внесения в него соответствующих изменений продлил действие декрета № 11 от 9 сентября 2005 года, где право гражданина на перевозку и хранение винно-водочной продукции без акцизных марок РБ ограничивается пятью литрами.

– Суд внимательным образом изучил обстоятельства этого дела, – рассказывает судья Иван Корец. – Удовлетворил все ходатайства привлекаемого к административной ответственности лица, допросил представленных им свидетелей. Теоретически можно допустить, что часть хранившегося в его доме спиртного принадлежит родственникам, а другая представляет собой коллекцию элитных напитков. Но такое разделение в нормативных актах не прописано, и о коллекционном спиртном в декрете № 11 ничего не сказано. В то же время суд принял во внимание положительные характеристики обвиняемого, то, что ранее он не привлекался к административной ответственности, и назначил самый минимальный штраф – 10 базовых величин.

Строитель обжаловал решение суда Пинского района и г. Пинска в Брестском областном суде. Но там согласились с выводами суда первой инстанции. Мужчине пришлось смириться. Он лишь настоял на том, чтобы спиртное утилизировали в его присутствии. Милиционеры просьбу выполнили…