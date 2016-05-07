90-летний юбилей отпраздновал фронтовик из Бреста Василий Мороз

Новости Беларуси. Традиционным вниманием в эти дни в Беларуси окружены ветераны. Для героя нашего следующего сюжета 9 мая не просто особенный день. Василий Мороз ушел на фронт в 18 лет в августе 44-го. За время боевых действий участвовал в освобождении Польши, Чехословакии и Румынии.

Сегодня ветерану исполнилось 90 лет. Свой день рождения он провел в кругу тех, для кого, можно сказать, и добыл ту Победу – молодых людей, волонтеров из Бреста.

Василий Мороз, ветеран Великой Отечественной войны:

4 апреля в 45-ом году меня крепко ранило, сейчас покажу. Ранило – и пуля в легком.

Эту шальную немецкую пулю фронтовик Василий Мороз носит прямо под сердцем уже 71 год. О том, как уже в девяностых не мог пройти металлодетектор, вспоминает с улыбкой, а вот об ужасах, которые довелось увидеть в годы войны, рассказывать не так легко.

Василий Мороз:

Коренево сожгли с людьми, потому что они встречали партизанов. А это все на территории района. Это все мы уже знали, это все нам известно. И вот и шли отомстить за это все.

На фронт Василий Адреевич отправился, едва стукнуло 18. Сейчас в это сложно поверить, но после того ранения крест на молодом бойце поставил даже фронтовой фельдшер.

Василий Мороз:

А тот врач – фельдшер – говорит: да пошли, он все равно дойдет. А я это все слышу.

Но случило чудо. Он не только выжил, но и проработал больше сорока лет и вырастил внуков. Сегодня настоящий герой празднует знаковую дату – 90-летний юбилей. Пожелания не только принимает, но и делится сам.

Василий Мороз:

Желаю вам, дорогая молодежь, чтоб вы никогда войны не видели и не знали, что это такое. Чтоб она была всегда позади вас.

Молодого связиста Василия Мороза сразу после войны наградили Орденом Славы III степени. И это лишь толика той благодарности, которую заслужил ветеран.

Цветы, счастливые глаза того, кто пережил войну, и шильда «Здесь живет ветеран», как напоминание: память о Великой Победе и ее творцах не угасает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.