90-летний юбилей готовятся отметить внутренние войска Беларуси

Это подразделение было создано в 1918 году из 23 добровольцев конвойной стражи в Витебске.

Сегодня это мощная силовая структура, которая помогает поддерживать общественный порядок в стране. Защита интересов граждан, конвоирование, обезвреживание и уничтожение взрывчатых веществ - далеко не полный перечень тех задач, которые выполняют служащие этого рода войск.



Охрана общественного порядка, кинологическая подготовка, конвоирование, обезвреживание и уничтожение взрывчатых веществ - вот далеко не полный перечень тех задач, которые лежат на плечах служащих этого рода войск.

"Служение своей стране и своему народу является высшей целью и смыслом жизни". Такими словами начинается кодекс чести офицера внутренних войск нашей Республики. За почти 90 лет эти слова стали жизненным кредо для тысяч белорусов. Для тех людей, чья профессия - "родину защищать".

18 марта 1918 года в Витебске из числа 23 добровольцев отдельной команды конвойной стражи были созданы внутренние войска Беларуси. С обретением государственной независимости - получили статус базового политического института. Сегодня внутренние войска - это мощная силовая структура, обеспечивающая поддержание законности и правопорядка в стране. Отметить свой 90 день рождения собираются, что называется, с размахом. Времени осталось не много, поэтому сейчас во всех частях полным ходом идут приготовления.