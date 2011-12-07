90-летний художник Григорий Кликушин всю жизнь ведёт дневник, не пропуская ни одного дня

Новости Беларуси, Витебск. Король шрифтов и летописец современности, 90-летний витебский художник всю жизнь ведет дневник, не пропуская ни дня. Его мемуары — увлекательное чтение с воспоминаниями о переломных событиях прошлого века. Кроме того, Григорий Кликушин известен как коллекционер анекдотов, талантливый график, оформитель и преподаватель.

Так начинается каждое утро Григория Филипповича: проснувшись, первым делом садиться за письменный стол он привык еще со школьной скамьи. Дневник 90-летний художник, подобно Толстому, ведет, не пропуская ни одного дня.

Веди Григорий Филиппович онлайн-дневник в Интернете, стал бы известным блоггером, собрав сотни подписчиков. Компьютер несколько лет назад он все же освоил — сам перепечатывает мемуары. Но сначала свои мысли доверяет только бумаге.

Григорий Кликушин, член Белорусского Союза художников:

Такая врожденная способность, любовь к тому, чтобы писать и писать. Когда появились плакатные перышки, которые были разного размера, я всегда пробовал писать на бумаге, на газетах. Любил писать. Одним словом – графоман.

На страницах дневников воспоминания о годах коллективизации, Второй Мировой. За войну Григорий Кликушин прошел путь от Полтавы до Австрии. А востребована была на фронте не освоенная специальность стенографиста, а другой талант — рисование. Художник-фронтовик видел многое, но вдохновляли исключительно мирные пейзажи.

Григорий Кликушин, член Белорусского Союза художников:

Вот когда мы приехали в Венгрию, так я зарисовал в своём военном дневнике, как они живут, какие у них дома интересные, подворья какие.

Рукописные военные дневники — клад для историков. Воспоминания проиллюстрированы зарисовками и картами боевых действий. Сейчас Григорий Филиппович пишет 28-й том своего дневника. Это уже четвертое издание многотомного труда «Воспоминания» — все самиздат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рукописные мемуары художника сейчас хранятся в областном архиве. Немало теплых слов посвятил Григорий Филиппович в своих дневниках и нашим коллегам. Так 21-й том начинается с описания встречи со съемочной группой телеканала СТВ: «Телевизионщики вынули мне всю душу, им все интересно, а я подчиняюсь, пусть снимают, записывают, вот такой насыщенный был день», — вспоминает художник в своем дневнике.

Секрета долголетия у Григория Филипповича нет. Его жизнь — творчество. Правда сейчас художник работает всего над одним произведением — мемуарами. А вдохновение для дневника черпает в мире вокруг себя.