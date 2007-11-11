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90 лет со дня принятия декрета "О восьмичасовом рабочем дне"

11 ноября 2007 17:49
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Один из первых документов Советской власти содержал новые нормы регулирования трудовых отношений. Он устанавливал продолжительность рабочего времени, которое не должно было превышать 8 часов в сутки, а также обязывал нанимателя предоставлять работникам обязательный часовой перерыв для отдыха и принятия пищи.

На предприятиях была установлена 48-часовая рабочая неделя. Все воскресенья объявлялись выходными днями. В декрете также содержалось определение понятия "сверхурочная работа" и предписывалось оплачивать ее в двойном размере.

Особые статьи  регулировали порядок организации труда несовершеннолетних и женщин. Многие положения, сформулированные впервые в декрете "О восьмичасовом рабочем дне", и до настоящего времени содержаться в трудовом законодательстве Беларуси.
# общество

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