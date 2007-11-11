90 лет со дня принятия декрета "О восьмичасовом рабочем дне"

Один из первых документов Советской власти содержал новые нормы регулирования трудовых отношений. Он устанавливал продолжительность рабочего времени, которое не должно было превышать 8 часов в сутки, а также обязывал нанимателя предоставлять работникам обязательный часовой перерыв для отдыха и принятия пищи.



На предприятиях была установлена 48-часовая рабочая неделя. Все воскресенья объявлялись выходными днями. В декрете также содержалось определение понятия "сверхурочная работа" и предписывалось оплачивать ее в двойном размере.



Особые статьи регулировали порядок организации труда несовершеннолетних и женщин. Многие положения, сформулированные впервые в декрете "О восьмичасовом рабочем дне", и до настоящего времени содержаться в трудовом законодательстве Беларуси.

