«90 лет – сквозь время и километры!»: в Минске проходит праздничное шоу к юбилею ГАИ

Праздник, посвященный юбилею Госавтоинспекции. На Октябрьской площади Минска проходит театрализованное шоу «90 лет – сквозь время и километры!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Некрасова, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Конечно, очень волнительно и в то же время очень почетно получить награду из рук министра внутренних дел. Я благодарна своему руководству, которое оценило мои результаты моей служебной деятельности. Конечно, я хочу сказать спасибо всем причастным, которые сегодня устроили такой масштабный, такой яркий праздник для всех сотрудников Госавтоинспекции и для всех желающих.

Зрителей программы у Дворца Республики ждут показательные выступления сотрудников спецподразделения ДПС «Стрела». Формат мероприятия демонстрирует историю Госавтоинспекции и ее современную работу в динамичном городском пространстве.