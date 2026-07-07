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«90 лет – сквозь время и километры!»: в Минске проходит праздничное шоу к юбилею ГАИ

07 июля 2026 13:52
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Праздник, посвященный юбилею Госавтоинспекции. На Октябрьской площади Минска проходит театрализованное шоу «90 лет – сквозь время и километры!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«90 лет – сквозь время и километры!»: в Минске проходит праздничное шоу к юбилею ГАИ-2

Начались торжества с чествования сотрудников ведомства – заслуженные награды получили 79 человек. 

«90 лет – сквозь время и километры!»: в Минске проходит праздничное шоу к юбилею ГАИ-4

Марина Некрасова, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Конечно, очень волнительно и в то же время очень почетно получить награду из рук министра внутренних дел. Я благодарна своему руководству, которое оценило мои результаты моей служебной деятельности. Конечно, я хочу сказать спасибо всем причастным, которые сегодня устроили такой масштабный, такой яркий праздник для всех сотрудников Госавтоинспекции и для всех желающих.

Зрителей программы у Дворца Республики ждут показательные выступления сотрудников спецподразделения ДПС «Стрела». Формат мероприятия демонстрирует историю Госавтоинспекции и ее современную работу в динамичном городском пространстве. 

# ГАИ

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