90 лет отмечают комиссии по делам несовершеннолетних

Под их руководством ведется профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде, работа по оздоровлению обстановки в неблагополучных семьях и защите прав и интересов детей. Комиссии по делам несовершеннолетних были созданы в 1918 году вместо упраздненных судов для малолетних. В наши дни они действуют во всех областных, городских, сельских исполкомах и в администрациях районов.

В 2007 году по решению комиссий у нерадивых родителей были отобраны и помещены в социальные приюты более 2 тысяч детей, находившихся в социально опасном положении.