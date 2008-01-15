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90 лет отмечают комиссии по делам несовершеннолетних

15 января 2008 09:24
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Под их руководством ведется профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде, работа по оздоровлению обстановки в неблагополучных семьях и защите прав и интересов детей. Комиссии по делам несовершеннолетних были созданы в 1918 году вместо упраздненных судов для малолетних. В наши дни они действуют во всех областных, городских, сельских исполкомах и в администрациях районов.
В 2007 году по решению комиссий у нерадивых родителей были отобраны и помещены в социальные приюты более 2 тысяч детей, находившихся в социально опасном положении.
# общество

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