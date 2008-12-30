90 лет назад состоялся первый съезд Коммунистической партии Беларуси

В канун нового 1919 года в тогда белорусском Смоленске собрались партийные организации большинства губерний.

По итогам съезда было принято решение о провозглашении бывшей Западной коммуны самостоятельной Советской Республикой Белоруссия. Этот съезд принято считать отправной точкой в формировании белорусской государственности. В последующий – советский период – республика стала аграрно-индустриальной страной, ценой трети населения дала отпор мировому фашизму, стала одной из основательниц Организации Объединенных наций. Сегодня современные белорусские коммунисты в память о первом – историческом съезде возложили цветы к памятнику Владимира Ленина в Минске.

Успехи БССР стали фундаментом для построения суверенного белорусского государства. Говорится в поздравлении Александра Лукашенко с 90-й годовщиной образования БССР. Его озвучил глава Администрации Президента Владимир Макей на торжественном собрании по случаю юбилейной даты. Впечатляющие успехи в промышленности и аграрной сфере, обновлении городов и сел, развитии науки и культуры, проведении миролюбивой политики, достигнутые в период существования БССР. Именно в те годы был заложен фундамент, на котором и сегодня прочно стоит Республика Беларусь.