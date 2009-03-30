9 смертей принесло нарушение техники безопасности на производстве

Это только в этом году. 47 получили тяжелые травмы. Меры по предупреждению травматизма на производстве не достаточно эффективны. Печальную статистику озвучили сегодня на совещании в Мингорисполкоме. Каждый четвёртый травмирован на строительстве. Показатели аналогичного периода прошлого года отличаются не многим. Минские власти намерены применять серьёзные санкции к руководителям проблемных предприятий, вплоть до лишения лицензии.



- Необходимо возобновить местечковый надзор, рассказал начальник Минского городского управления департамента государственной инспекции труда Сергей ТКАЧЕВ. - После подобных мер по результатам прошлого года не было зафиксировано ни одного случая травматизма. Это эффективная мера, местечковый надзор нужно продолжить.