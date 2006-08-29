9 сентября Минск погрузится в водный мир!

Организаторы празднования Дня города в Минске решительно настроены поразить минчан. На Свислочи у Троицкого предместья они готовят шоу, которого еще не видела столица. "Водная феерия" - так многообещающе назвали его авторы.

"Мы заставим измученных дождями минчан вновь полюбить воду", говорит автор и режиссёр идеи Николай Дудченко.

Пока на берегу Свислочи установлены только трибуны. Во время торжества на них разместятся около 5 тысяч человек. Ещё, как минимум, 200 тысяч человек смогут наблюдать за происходящим с побережья и проспекта Независимости. Иностранные туристы с интересом поглядывают в сторону трибун и подумывают продлить тур до 9 сентября.

К проведению праздника привлекли и МЧС. Во время "Водной феерии" с помощью сверхмощного оборудования, которое способно тушить пожар в самых экстренных ситуациях, водные стволы будут направлены вверх - стена воды достигнет 30 метровой высоты.

Кроме того, все представление будет сопровождаться музыкой и светом. На воде расположатся 300 плотиков со свечами, вокруг них - лазерные установки и мощные прожекторы. Сейчас на Свислочи действуют не более двух катамаранов, а 9-го их будут десятки. Да еще байдарки, скутеры и глиссеры.

А окна домов, расположенных рядом с местом проведения шоу, зажгутся так, чтобы появилось символичное число - "939".