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86 лет исполнилось сегодня Дому-музею 1-го съезда РСДРП

14 марта 2009 17:37
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Историческую ценность здания признали в январе 1923 года и 14 марта, в день 25-летия съезда, был открыт и сам Дом-музей. Во время войны здание было разрушено, но по сохранившимся чертежам восстановлено заново уже в 48-м. В советские времена здесь побывали практически все видные деятели международного коммунистического и рабочего движения. Сюда не только водили экскурсии, здесь принимали в пионеры, вручали комсомольские билеты, организовывали встречи с ветеранами. Ежегодно в музее бывало до 800 тысяч человек. В начале 90-х Дом стал филиалом национального музея истории и культуры Беларуси.
# общество # Музеи

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