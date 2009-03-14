86 лет исполнилось сегодня Дому-музею 1-го съезда РСДРП

Историческую ценность здания признали в январе 1923 года и 14 марта, в день 25-летия съезда, был открыт и сам Дом-музей. Во время войны здание было разрушено, но по сохранившимся чертежам восстановлено заново уже в 48-м. В советские времена здесь побывали практически все видные деятели международного коммунистического и рабочего движения. Сюда не только водили экскурсии, здесь принимали в пионеры, вручали комсомольские билеты, организовывали встречи с ветеранами. Ежегодно в музее бывало до 800 тысяч человек. В начале 90-х Дом стал филиалом национального музея истории и культуры Беларуси.