85 лет назад в Минске появилось автобусное сообщение

По первым двум маршрутам курсировали 15 машин.

Основным местом отправления была площадь Свободы.

Транспортные проблемы во многом решил выпуск собственных автобусов. Летом 1992 года были собраны первые пять машин из немецких комплектующих. Каждый автобус стоил около 200 тысяч долларов. А начиная с 1996 года, доля импортных деталей была уже всего 8%. Через десять лет эти машины стали для минчан привычными и полюбились за бесшумность, комфорт и быстроту.

Количество маршрутов в двух тысячном году уже превышало полторы сотни. Сейчас по городским улицам ежедневно пассажиров перевозят более восьмисот автобусов.