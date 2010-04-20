83-летнего пенсионера приговорили к 11 годам за попытку убийства «Свидетелей Иеговы»

Земельный суд в немецком Билефельде приговорил 83-летнего пенсионера к 11 годам тюремного заключения за попытку устроить вооруженную расправу над «Свидетелями Иеговы», сообщает агентство DPA. Подсудимого признали виновным по 39 случаям покушения на убийство.

Инцидент произошел в 30 июля 2009 года в Билефельде. Пожилой мужчина в маске и надвинутой на лоб фуражке, вооруженный автоматом Skorpion VZ 6, ворвался в зал, где собрались «свидетели», и попытался открыть стрельбу, однако оружие дало осечку.

Большинство участников собрания успели покинуть зал: их руководитель, заметив приближающегося мужчину с автоматом, вывел большую часть людей через запасной выход. Пенсионер еще некоторое время бродил по зданию, а потом направился к своей машине. По пути его скрутили двое «свидетелей» и передали в руки полиции.



Помимо автомата с тремя магазинами у нападавшего также были обнаружены монтировка, самурайский меч, охотничий нож и канистра с бензином. Обвинение требовало осудить его по 81 случаю покушения на убийство – по числу людей, присутствовавших на собрании «Свидетелей Иеговы». Тем не менее, суд признал его виновным лишь в 39 случаях – по числу имевшихся патронов.

Сам осужденный не дал внятного объяснения своему поступку, хотя в начале процесса извинился перед пострадавшими за содеянное. По некоторым данным, он действовал из мести, считая «Свидетелей Иеговы» виновными в отчуждении между ним и дочерью, которая вступила в их организацию. Ранее также отмечалось, что обнаруженные в ходе обыска у него на квартире улики указывали на ненависть к «свидетелям», пишет Lenta.ru.