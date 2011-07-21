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80% котельных и теплосетей в Беларуси уже прошли проверку

21 июля 2011 13:40
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Треть труб отопления заменили, причем специалисты используют только современные энергоэффективные материалы.

План по энергосбережению выполнен во все областях и Минске. При этом, доля местных видов топлива в балансе ЖКХ будет увеличиваться. В первом полугодии она превысила 30%.

Основная приходится на древесину. Торф – только десятая часть от всех местных видов топлива. Сейчас идет его заготовка к новому сезону, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Шагун, начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Котельные на фрезерном торфе вводятся там, где есть торфоразработки. Например, котлы есть в таких районах, как Ошмянский, Островецкий, Дубровинский, Толочинский, Оршанский.

# общество # Белоруссия

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