80% котельных и теплосетей в Беларуси уже прошли проверку

Треть труб отопления заменили, причем специалисты используют только современные энергоэффективные материалы.

План по энергосбережению выполнен во все областях и Минске. При этом, доля местных видов топлива в балансе ЖКХ будет увеличиваться. В первом полугодии она превысила 30%.

Основная приходится на древесину. Торф – только десятая часть от всех местных видов топлива. Сейчас идет его заготовка к новому сезону, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Шагун, начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Котельные на фрезерном торфе вводятся там, где есть торфоразработки. Например, котлы есть в таких районах, как Ошмянский, Островецкий, Дубровинский, Толочинский, Оршанский.