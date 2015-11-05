800 тысяч обманутых подписчиков: Инстаграм-звезда призналась, что ее «жизнь была придуманной»

Это Эссена О’Нил, 18-летняя девушка, проживающая в районе Саншайн-Кост в Австралии.

За последние несколько лет она построила социальную медиа-империю. Когда еще училась в средней школе, начала вести блоги, выкладывала видео на сайт YouTube и другие ресурсы социальных медиа, и вскоре она обнаружила, что уже не может без этого обходиться. Эссена О’Нил:

Я влюбилась в идею, что меня могут ценить другие люди. Можно сказать, что это моя личная зависимость – нравиться другим людям. На данный момент в сети Instagram у девушки более полумиллиона подписчиков, на YouTube – 250 тысяч. Если ввести имя О’Нил в сервисе Tumblr, то вы увидите множество фотографий этой девушки. Число ее поклонников можно лишь предполагать.

Судя по снимкам, красотка довольна жизнью, но сама она говорит, что очень несчастна. Эссена О’Нил:

Я выгляжу, как девочка, у которой есть абсолютно все, но почему тогда я чувствую себя одинокой и несчастной?

О’Нил призналась, что устала от позерства в Сети. Эссена О’Нил:

Я зависела от мнения других обо мне, я считала, что количество подписчиков означает количество людей, которые меня любят. Я даже не заметила как социальные медиа стали моей индивидуальностью. Я даже не понимала кто я на самом деле без них. Поэтому и решила, что нужно что-то менять. Девушка сообщила своим подписчикам, что больше не будет пользоваться соцсетями, а также пошла на еще один отчаянный шаг: Эссена изменила подписи к своим фотографиям, рассказав правду о том, как и для чего они были сделаны.

Эссена О’Нил:

Втянутый живот, выгодная для фотографии поза, визуально увеличенная грудь. Я просто хочу, чтобы молодые девушки знали, что это не откровенно и не классно. Это надуманное совершенство, созданное для привлечения внимания. Также О’Нил рассказала своим подписчикам, что определенные фото были сняты специально, некоторые из ее нарядов она носит только дома, но никак не на улице. Призналась девушка и в том, что тратила часы, чтоб сделать хорошее селфи, которое, впоследствии, еще и редактировала при помощи разных приложений.

Эссена О’Нил (исправленный, правдивый комментарий):

Пожалуйста, поставьте «лайк» на эту фотографию. Я сделала макияж, накрутила волосы, надела обтягивающее платье и тяжелое, неудобное украшение. Чтобы получить эту фотографию я сделала около пятидесяти снимков, потом долго редактировала полученное фото, и все для того, чтобы вам понравилось. Также звезда Сети призналась, что некоторые ее фотографии проплачены знаменитыми брендами. Эссена О’Нил:

Если, смотря на девушек в сети Instagram, хотите быть такими же, как они, то сначала поймите, что вы видите только то, что они хотят вам показать. Если они отмечают на фотографиях какую-либо компанию, то 99%, что эта компания их спонсирует.

«Редактировала» свою жизнь в Instagram Эссена неделю. А потом удалила аккаунт. На своем канале YouTube девушка разместила видео: она плачет и объясняет, насколько бессмысленной стала ее жизнь. В другом видео она рассказывает, что социальные медиа отрицательно влияют на людей. Эссена О’Нил:

Каждый день я проводила перед экраном компьютера, рассматривая других людей и сравнивая их со мной. Проще смотреть на милые и радостные вещи, чем стать, наконец, честной с самой собой. В настоящий момент О’Нил призывает других людей отказаться от соцсетей хотя бы на неделю. Она специально создала веб-сайт, на котором призывает читателей жить настоящей жизнью.