800 Дедов Морозов и Снегурочек поздравят юных минчан с новогодними праздниками

В столице началась подготовка акции "Наши дети". Она стартует 20 декабря во Дворце детей и молодежи и продлится три недели. В это время не только в столице, но и во всех городах республики пройдут театрализованные представления. В них примут участие отличники учебы, победители конкурсов и фестивалей, а также более 22 тысяч детей социально незащищенных категорий.



Изюминкой традиционного шествия дедов Морозов и Снегурочек в Минске станут трехметровые куклы-марионетки. Сейчас минские школьники трудятся над их изготовлением. На городское новогоднее представление в Минске приглашены 400 детей столицы. Каждый его участник получит подарок от руководства Мингорисполкома. Новогодние елки организуют и в каждом районе столицы, во всех школах и детских садах.