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80 ракет – за залп. В Минске показали систему залпового огня «Флейта»

31 января 2020 14:53
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Новости Беларуси. В Минске впервые показали систему залпового огня «Флейта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она снаряжается авиационными ракетами и выпускает их 80 штук за залп.

80 ракет – за залп. В Минске показали систему залпового огня «Флейта» -1

Установка может поражать практически любые цели. Опытный образец проходит предварительные испытания.

80 ракет – за залп. В Минске показали систему залпового огня «Флейта» -4

Работу над «Флейтой» планируется завершить в 2020 году. Она предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений сухопутных войск, сил специальных операций.  

80 ракет – за залп. В Минске показали систему залпового огня «Флейта» -7

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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