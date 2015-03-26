80-летняя пенсионерка прописала в доме поросенка Федора и корову Галку как членов семьи

Новости России. Жительница села Быстрянка в Алтайском крае прописала в домовой книге поросенка Федора, коров Зойку и Галку, а также индоутку и шесть кур.

Мария Южакова, пресс-секретарь регионального УФМС:

Мы совершаем обходы домовладений по выходным в связи с предстоящим паводком. Во время этой работы устанавливаем, сколько человек проживает в доме, и сверяем эти сведения с нашими данными о прописке. В домовой книге пожилой женщины были вписаны как люди поросенок Федор, коровы Галка и Зойка, курицы.



Деревня Быстрянка, где проживает пенсионерка, располагается вдоль береговой линии. Социальные учреждения на возвышении, а жилые дома – внизу. В прошлом году, когда был паводок, у женщины погибла часть живности, поэтому она решила перед очередным возможным наводнением «прописать» всех животных – чтобы спасатели при эвакуации никого не забыли.

Записи о «прописке» животных в домовой книге сделала сама сельчанка, так как этот документ всегда хранится у нее. Однако никакой юридической силы эти записи не имеют.

Как рассказала представитель миграционной службы, случаи самовольного внесения изменений в домовую книгу не единичны: у многих жителей этот документ украшен детскими рисунками.