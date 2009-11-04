О своем последнем желании перед смертью, один из самых известных преступников в истории Великобритании – Ронни Биггс, рассказал накануне.

Он попросил свозить его на лондонский Emirates Stadium, чтобы увидеть игру своей любимой команды – «Арсенала», за которую выступает капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин. По его словам, именно об этом он больше всего мечтал долгие 40 с лишним лет за решеткой, сообщает newsru.com со ссылкой на газету «Советский спорт».

Напомним, Биггс был осужден на пожизненный срок в 1963 году за ограбление поезда, но недавно был выпущен на свободу решением министра юстиции Джека Строу по причине болезни. Врачи диагностировали у него пневмонию в последней стадии и объявили, что грабителю осталось жить несколько недель.

– Я не видел игру «Арсенала» живьем с начала 1960-х и все это время мечтал об этом. Думаю, у меня хватит сил, чтобы приехать на стадион и посмотреть на «канониров» с трибуны последний раз в жизни», – сказал Ронни Биггс.