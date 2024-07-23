80 лет назад был освобождён концлагерь Майданек в Польше

Ровно 80 лет назад Красная армия освободила узников одной из самых страшных «фабрик смерти». 23 июля 1944 года навсегда остановился адский конвейер лагеря Майданек на территории оккупированной Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря этому весь мир начал узнавать об ужасах войны и зверствах, которые творили нацисты с военнопленными, евреями и гражданами европейских стран. По количеству уничтоженных нацистами людей «Майданек» уступает только «Освенциму»: в нем было убито не менее 80 000 человек.

Благодаря советским солдатам и офицерам более 13 000 узников смогли избежать смерти. Найденные там свидетельства стали основой для внушительного обвинения, предъявленного нацистам в Нюрнберге. И конечно, первое освобождение концентрационного лагеря подарило надежду на жизнь миллионам узников Третьего Рейха.