80 лет назад был освобождён концлагерь Майданек в Польше

Ровно 80 лет назад Красная армия освободила узников одной из самых страшных «фабрик смерти». 23 июля 1944 года навсегда остановился адский конвейер лагеря Майданек на территории оккупированной Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно 80 лет назад Красная армия освободила узников одной из самых страшных «фабрик смерти». 23 июля 1944 года навсегда остановился адский конвейер лагеря Майданек на территории оккупированной Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря этому весь мир начал узнавать об ужасах войны и зверствах, которые творили нацисты с военнопленными, евреями и гражданами европейских стран. По количеству уничтоженных нацистами людей «Майданек» уступает только «Освенциму»: в нем было убито не менее 80 000 человек.
Благодаря советским солдатам и офицерам более 13 000 узников смогли избежать смерти. Найденные там свидетельства стали основой для внушительного обвинения, предъявленного нацистам в Нюрнберге. И конечно, первое освобождение концентрационного лагеря подарило надежду на жизнь миллионам узников Третьего Рейха.