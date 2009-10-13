80 лет минскому трамваю

На Привокзальной площади прошел митинг, посвященный юбилею.

После митинга под звуки оркестра по маршруту Товарная станция - Комаровка тронулись пять новеньких вагонов.

Первые трамваи были далеки от совершенства. Вместо кабины для водителя у них была открытая площадка с козырьком над головой. Двери у трамвая открывали и закрывали сами пассажиры. Вмещал такой вагон 60 человек и ежедневно перевозил до 4 тысяч пассажиров.

Сегодня по столичным улицам колесят комфортные и вместительные трамваи «Белкоммунмаша», которые могут одновременно перевозить от 200 до 300 человек.