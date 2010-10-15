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8 тысяч женщин в Минской области лично получили открытки от Александра Лукашенко

15 октября 2010 07:13
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В День материа почтальоны и представители местных органов власти вручили мамам именные поздравительные открытки от главы государства, пишет «Белорусская нива».

Наталья Драчан, многодетная мать, Заславль:
Когда нам вручили открытку, сразу даже не поверили, что прямо от Президента. Особенно удивились дети (у меня их пятеро) и побежали сверять подпись на открытке с подписью главы государства на удостоверении о получении ордена Матери. А потом, держа в руках открытку и удостоверение, я едва не расплакалась от радости и признательности. Приятно, что многодетным семьям уделяется такое внимание со стороны государства и даже сам Президент лично поздравляет с праздником.

# общество # Лукашенко

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