8 тысяч женщин в Минской области лично получили открытки от Александра Лукашенко

В День материа почтальоны и представители местных органов власти вручили мамам именные поздравительные открытки от главы государства, пишет «Белорусская нива».

Наталья Драчан, многодетная мать, Заславль:

Когда нам вручили открытку, сразу даже не поверили, что прямо от Президента. Особенно удивились дети (у меня их пятеро) и побежали сверять подпись на открытке с подписью главы государства на удостоверении о получении ордена Матери. А потом, держа в руках открытку и удостоверение, я едва не расплакалась от радости и признательности. Приятно, что многодетным семьям уделяется такое внимание со стороны государства и даже сам Президент лично поздравляет с праздником.